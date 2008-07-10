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Торговая стратегия
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Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
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Сегодня, 06:29
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Сегодня, 06:06
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#1
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 22
Благодарностей: 0
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Торговая стратегия
Хорошие научные инструменты, позволяющие быть в мире ФОРЕКС как рыба в воде, проходим по ссылкам и изучаем
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Тут представлены два курса, дающие разнообразные направления мышления
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Сегодня, 06:29
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