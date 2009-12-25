Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,600 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткоин-биржа HaoBTC прекращает работу

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:45
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,682
Благодарностей: 8,634
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Биткоин-биржа HaoBTC прекращает работу
Последние события на криптовалютном рынке Китая наводили на мысль, что рано или поздно последует некое крупное событие, и, судя по всему, этот момент наступил. Как сообщают источники в Поднебесной, биткоин-биржа HaoBTC в скором времени прекратит работу.

Сама компания официальных заявлений по этому поводу пока не делала, но именно с таким утверждением выступил достаточно информированный твиттер-аккаунт CNLedger.

11 февраля
cnLedger @cnLedger
Chinese #Bitcoin Exchange Casualty Report (Updated: 2017-02-11) #PBoC pic.twitter.com/7nU2VKYgDW
Читать
cnLedger @cnLedger
Update#2: HaoBTC announced will remove its exchange functions. The main services (mining and online wallet) remain unaffected
15:06 - 13 февраля 2017

Полностью биткоин-пространство HaoBTC, однако, не покидает: компания является оператором крупного майнинг-пула, а также выступает в роли провайдера биткоин-кошелька. Эти сервисы продолжат работу.

В целом картина по китайским биржам на сегодняшний день выглядит следующим образом:


Напомним, на минувшей неделе Народный банк Китая вынес местным криптовалютным биржам предупреждение о необходимости соблюдения правил финансового регулирования, после чего как минимум три из них — OKCoin, Huobi и несколько позже CHBTC – заморозили на месяц вывод средст.

Другие платформы, включая BitBays, BTC100, BTCTrade, HaoBTC и Yunbi также внесли изменения в правила вывода средств, сообщив о предстоящих задержках с выводом средств, параллельно с этим начав вводить комиссию на торговые операции и депозиты. В частности, на HaoBTC размер комиссии на депозит был увеличен до 5%.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Кешбэк до 15%
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
банк, биржа, биткоин, китай, рынке
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Платформа биткоин-кредитования BitLendingClub прекращает работу Сергей Горин Новости криптовалют 1 02.12.2016 15:44
Биржа Poloniex прекращает работу в штате Нью-Гемпшир bizneser Новости криптовалют 0 22.09.2016 13:23
Биткоин-соцсеть Zapchain прекращает свое существование Сергей Горин Новости криптовалют 1 30.08.2016 14:35
Турецкая биткоин-биржа прекратила работу на фоне политического кризиса Сергей Горин Новости криптовалют 0 24.08.2016 16:54
Фондовая биржа Гибралтара начнет работу с финансовыми биткоин-инструментами clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.07.2016 23:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Кто хотел бы иметь такую кучу бабла? :)
От frinzon в разделе «Юмор»
Аватар Олег Романов
Что можно купить за Perfect Money?
От Олег Романов в разделе «Perfect Money»
Аватара нет
PCI GeWorko - технический анализ персональных инструментов.
От IFCMarkets в разделе «Аналитика от компаний»
Аватар Иван Иванов 503087941
Как сделать опрос в теме?
От Иван Иванов 503087941 в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар Shurupov
8 рисков мировой экономики
От Shurupov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Влад555
Криптовалюта в ж/д кассе? Реальность
От Влад555 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
401,600
Тем
453,912
Сообщений
11,114,994

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube