Биткоин-биржа HaoBTC прекращает работу

Последние события на криптовалютном рынке Китая наводили на мысль, что рано или поздно последует некое крупное событие, и, судя по всему, этот момент наступил. Как сообщают источники в Поднебесной, биткоин-биржа HaoBTC в скором времени прекратит работу.
Сама компания официальных заявлений по этому поводу пока не делала, но именно с таким утверждением выступил достаточно информированный твиттер-аккаунт CNLedger.
11 февраля
cnLedger @cnLedger
Chinese #Bitcoin Exchange Casualty Report (Updated: 2017-02-11) #PBoC pic.twitter.com/7nU2VKYgDW
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cnLedger @cnLedger
Update#2: HaoBTC announced will remove its exchange functions. The main services (mining and online wallet) remain unaffected
15:06 - 13 февраля 2017
Полностью биткоин-пространство HaoBTC, однако, не покидает: компания является оператором крупного майнинг-пула, а также выступает в роли провайдера биткоин-кошелька. Эти сервисы продолжат работу.
В целом картина по китайским биржам на сегодняшний день выглядит следующим образом:
Напомним, на минувшей неделе Народный банк Китая вынес местным криптовалютным биржам предупреждение о необходимости соблюдения правил финансового регулирования, после чего как минимум три из них — OKCoin, Huobi и несколько позже CHBTC – заморозили на месяц вывод средст.
Другие платформы, включая BitBays, BTC100, BTCTrade, HaoBTC и Yunbi также внесли изменения в правила вывода средств, сообщив о предстоящих задержках с выводом средств, параллельно с этим начав вводить комиссию на торговые операции и депозиты. В частности, на HaoBTC размер комиссии на депозит был увеличен до 5%.
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