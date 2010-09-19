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Treos Bio привлекла $8 млн инвестиций для выпуска вакцин против рака

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Treos Bio привлекла $8 млн инвестиций для выпуска вакцин против рака


Компания Treos Bio с офисами в Лондоне и в американском городе Бетесда (штат Мэриленд), занимающаяся разработкой эффективных методов иммунотерапии против раковых заболеваний, привлекла $8 млн. венчурного финансирования.

Список участвовавших в данном раунде инвесторов не был обнародован.

Компания планирует использовать полученные средства для проведения ранней стадии клинических испытаний на людях своей прогрессивной иммунотерапевтической вакцины против рака PolyPEPI, которая показала свою высокую эффективность в борьбе с колоректальным раком.

Под руководством исполнительного директора доктора Менгхиса Байру и главной научной сотрудницы и соучредительницы проекта доктора Джулианны Лисзиевич, компания Treos успешно завершила доклинический этап разработок терапевтических вакцин против меланомы, рака легких, рака молочной железы, глиобластомы, колоректального рака и лейкемии. Доклинические данные свидетельствуют о том, что эти продукты имеют низкую токсичность и высокий уровень борьбы с болезнями.

Алгоритмы и базы данных Treos лежат в основе создания уникальной технологии вакцин против рака. Каждый рак состоит из смеси разнообразных клеток, и иммунная система человека формирует индивидуальный ответ против каждого определенного типа раковых клеток. Это приводит к различным взаимодействиям между иммунной системой людей и их разновидностей рака. Команда ученых из Treos создала алгоритмы для анализа миллиардов генов и вычисления иммунного ответа организма пациента против его конкретного вида рака. Разработанные Treos вакцины инициируют наиболее оптимальные иммунные ответы, чтобы убить широкий спектр раковых клеток без какого-либо вреда для здоровых клеток.

С помощью своих партнеров по диагностике рака компания собирается приступить к лечению онкологических больных, у которых были обнаружены раковые клетки, в качестве эффективных ответных мер. На фоне активного обсуждения качества пищевых продуктов и медикаментов в Соединенных Штатах Treos Bio планирует начать свои первые испытания на людях уже в текущем году.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/02/treos...n-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/58a245b5a9ae1
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