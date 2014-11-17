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Dedrone привлек $15 миллионов, чтобы оградить клиентов от нежелательных дронов

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Dedrone привлек $15 миллионов, чтобы оградить клиентов от нежелательных дронов

Федеральное управление гражданской авиации США ожидает, что продажи дронов в стране возрастут с 2,5 миллионов единиц до 7 миллионов к 2020 году. Стартап Dedrone, который обнаруживает беспилотники и предотвращает нежелательные воздушные вторжения, получил 15 миллионов долларов финансирования в Серии Б. Раунд возглавила компания Felicis Ventures.

Dedrone сотрудничает с охранными компаниями для установки датчиков, камер и сканеров радиочастотной идентификации на земле и крышах в заданной локации. Технологии компании используются для контроля воздушного пространства над центрами обработки данных, спортивными стадионами и домами состоятельных людей и политических фигур.


Технологии Dedrone могут использоваться и в масштабах города, когда в нем проводят значимое событие, поэтому компания часто сотрудничает с федеральными и городскими властями по вопросу контроля воздушного пространства. Например, услуги компании по обнаружению беспилотников использовались в Давосе и во время двух президентских дебатов.


Полученное финансирование Dedrone намерена использовать для привлечения большего числа клиентов как среди компаний, так и правительственных учреждений с особым вниманием к организациям, оперирующим дата-центрами. Кроме того, планируется проведение дальнейших исследований в области безопасности.


Особое внимание дата-центрам объясняется тем, что системы охлаждения обычно расположены на крыше и они очень уязвимы, поэтому дрон ценой в 500 долларов может вывести из строя всю систему за считанные секунды.

Кроме возможности обнаружения беспилотников в небе, Dedrone может точно определить местоположение человека, управляющего дроном и предпринять контр-меры, отличные просто от уничтожения летательного аппарата.


Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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