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Киев назвал поставки из России единственной альтернативой углю из Донбасса

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Старый Сегодня, 01:55
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 112
Благодарностей: 12
КП: 0.101
Киев назвал поставки из России единственной альтернативой углю из Донбасса
В эфире телеканала «112 Украина» 13 февраля Игорь Насалик, который является министром энергетики и угольной промышленности Украины, сообщил о том, каким образом могут заменить антрацитовый уголь, какой поставлялся из Донбасса.

Альтернативой будет или импортная электроэнергия России, или российский газ на газомазутные блоки. Но еще будут искаться варианты. Однако, министр еще добавил, что только после введения чрезвычайной ситуации на энергетическом рынке станет возможным поиск решения вопроса о постановке угля.

Насалик также добавил, что ранее рассматривался вариант о поставках угля из ЮАР, однако реализовать сейчас его невозможно, поскольку уже другими компаниями до апреля следующего года продукция законтрактованная.

Ввести чрезвычайную ситуацию на этом рынке уже предлагалось ранее украинской национальной энергетической компанией "Укрэнерго" из-за того, что прекратилось снабжение антрацитовой группы угля из Донбасса, который теперь является неконтролируемый Украиной.

Владимир Парасюк, внефракционный депутат Верховной Рады Украины, сказал, что в случае прекращения работы электростанций из-за нехватки угля, то украинские ТЭЦ будут захвачены ветеранами боевых действий в Донбассе.

Скорее, а именно 7 февраля, Игорь Насалик сказал, что в стране с конца марта могут начаться веерные отключения электроэнергии.


Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось SMaryana; Сегодня в 01:57.
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Старый Сегодня, 02:43
#2
Любитель
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 289
Благодарностей: 31
КП: 0.040
Re: Киев назвал поставки из России единственной альтернативой углю из Донбасса
Уголь из России? А где же разработка альтернативной энергетики, солнечной, ветровой? Где это все?
Они видно хотят энергетический голодомор устроить.
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Неси ДОБРО людям!
Maximuser на форуме  
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