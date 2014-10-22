Киев назвал поставки из России единственной альтернативой углю из Донбасса

В эфире телеканала «112 Украина» 13 февраля Игорь Насалик, который является министром энергетики и угольной промышленности Украины, сообщил о том, каким образом могут заменить антрацитовый уголь, какой поставлялся из Донбасса.
Альтернативой будет или импортная электроэнергия России, или российский газ на газомазутные блоки.
Но еще будут искаться варианты. Однако, министр еще добавил, что только после введения чрезвычайной ситуации на энергетическом рынке станет возможным поиск решения вопроса о постановке угля.
Насалик также добавил, что ранее рассматривался вариант о поставках угля из ЮАР, однако реализовать сейчас его невозможно, поскольку уже другими компаниями до апреля следующего года продукция законтрактованная.
Ввести чрезвычайную ситуацию на этом рынке уже предлагалось ранее украинской национальной энергетической компанией "Укрэнерго" из-за того, что прекратилось снабжение антрацитовой группы угля из Донбасса
, который теперь является неконтролируемый Украиной.
Владимир Парасюк, внефракционный депутат Верховной Рады Украины, сказал, что в случае прекращения работы электростанций из-за нехватки угля, то украинские ТЭЦ будут захвачены ветеранами боевых действий в Донбассе.
Скорее, а именно 7 февраля, Игорь Насалик сказал, что в стране с конца марта могут начаться веерные отключения электроэнергии.
Специально для mmgp.ru