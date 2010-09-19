Аналитическая платформа для коммерческого финансирования CrediFi привлекла $13 млн

Израильская платформа CrediFi с офисами в Нью-Йорке и Тель-Авиве, занимающаяся анализом данных для коммерческого финансирования недвижимости, привлекла $13 млн. инвестиций во втором раунде финансирования.
Текущий раунд был возглавлен израильским венчурным фондом Liberty Interactive, с участием фондов 31 Ventures Global Innovation, CVC, а также действующих инвесторов Battery Ventures, Carmel Ventures, OurCrowd и Stax. В рамках данного финансирования один из ведущих сотрудников венчурного фонда Liberty Interactive войдет в совет директоров CrediFi.
Компания, которая на текущий момент привлекла в общей сложности $23 млн., планирует использовать полученные средства для дальнейшего ускорения своего развития, в том числе расширения своих продаж и маркетинговых кампаний, а также для подготовки к запуску своего нового продукта.
Возглавляемая генеральным директором Элаем Разиным, CrediFi разработала аналитический облачный сервис, основанный на больших объемах данных, который позволяет учитывать все перспективы и риски в области коммерческой недвижимости, от обычных офисов до многоквартирных домов.
Эффективно используя технологии и человеческий опыт, платформа компании собирает и анализирует данные (в том числе выдачу кредитов, управление портфелем, а также проводит детальный конкурентный анализ), чтобы помочь ключевым ответственным лицам принимать верные и обоснованные решения. С этой целью CrediFi также разработала технологию визуализации для наглядного отображения карты выданных кредитов и спроса на данную недвижимость и запустила сервис по предоставлению важной проверенной информации о праве собственности.
На сегодняшний день клиентами компании являются держатели крупных активов, хедж-фонды, большие институциональные банки и многие другие.
CrediFi имеет в своем штате 75 сотрудников.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/02/credi...b-funding.html
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