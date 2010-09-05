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В России продолжает увеличиваться количество «хронических» безработных

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Старый Сегодня, 00:35
#1
Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 2,748
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награды Волшебный горшочек 
В России продолжает увеличиваться количество «хронических» безработных


Согласно опубликованных сведений Росстата, по итогам 2014 года количество безработных, которые ищут работу продолжительное время, составляло 27,1% от общего количества неработающих граждан. На конец декабря 2016 года данный показатель приблизился к отметке 30%. Эти 2-3% разницы в масштабах страны являются довольно внушительным увеличением. При этом, аналитики добавляют, что в статистику включены исключительно официальные данные из Центров занятости, тогда как реальные цифры могут быть в 3-4 раза больше.

Самое большое количество «хронических» безработных проживают в сельской местности, а на город приходиться чуть более четверти. Как отмечает глава Центра трудовых исследований Владимир Гимпельсон, на Руси всегда было много тунеядцев. Кто-то просто не хотел работать, у кого-то не было острой необходимости в этом, а кто-то всегда предъявлял повышенные требования к работодателям. В итоге, получалось так, что человек мог искать работу по полжизни.

В конце 2016 года официально на учёте в центрах занятости состояло около 0,9 миллионов безработных. При этом, альтернативные аналитические центры озвучивали цифру в 4,1 млн человек. По уже определённой закономерности, в центры занятости обращаются приблизительно около четверти граждан, находящихся без работы. Остальные же ищут её самостоятельно или не ищут вовсе.

По мнению Гимпельсона, в том, что безработные не обращаются в Центр занятости, кроется ещё одна проблема. Большинство вакансий, которые там представлены, мягко говоря не высокооплачиваемые. Поэтому, если человек изначально знает, что ничего хорошего ему там не предложат, то у него пропадает всякий смысл вставать на учёт. В этом случае, такие люди начинают искать работу самостоятельно, многие из которых, со временем переходят в категорию «хронических» безработных.

По мнению экспертов, в дальнейшем, данная ситуация будет по-прежнему обостряться. Поэтому, чтобы хоть как-то её исправить нужны решительные меры правительства.


Специально для mmgp.ru
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alex13r вне форума  
Старый Сегодня, 00:38
#2
Специалист
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 803
Благодарностей: 117
КП: 0.200
Re: В России продолжает увеличиваться количество «хронических» безработных
А звучит как «хронический алкоголик».
chibic вне форума  
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