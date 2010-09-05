В России продолжает увеличиваться количество «хронических» безработных

Согласно опубликованных сведений Росстата, по итогам 2014 года количество безработных, которые ищут работу продолжительное время, составляло 27,1% от общего количества неработающих граждан. На конец декабря 2016 года данный показатель приблизился к отметке 30%. Эти 2-3% разницы в масштабах страны являются довольно внушительным увеличением. При этом, аналитики добавляют, что в статистику включены исключительно официальные данные из Центров занятости, тогда как реальные цифры могут быть в 3-4 раза больше.
Самое большое количество «хронических» безработных проживают в сельской местности, а на город приходиться чуть более четверти. Как отмечает глава Центра трудовых исследований Владимир Гимпельсон, на Руси всегда было много тунеядцев. Кто-то просто не хотел работать, у кого-то не было острой необходимости в этом, а кто-то всегда предъявлял повышенные требования к работодателям. В итоге, получалось так, что человек мог искать работу по полжизни.
В конце 2016 года официально на учёте в центрах занятости состояло около 0,9 миллионов безработных. При этом, альтернативные аналитические центры озвучивали цифру в 4,1 млн человек. По уже определённой закономерности, в центры занятости обращаются приблизительно около четверти граждан, находящихся без работы. Остальные же ищут её самостоятельно или не ищут вовсе.
По мнению Гимпельсона, в том, что безработные не обращаются в Центр занятости, кроется ещё одна проблема. Большинство вакансий, которые там представлены, мягко говоря не высокооплачиваемые. Поэтому, если человек изначально знает, что ничего хорошего ему там не предложат, то у него пропадает всякий смысл вставать на учёт. В этом случае, такие люди начинают искать работу самостоятельно, многие из которых, со временем переходят в категорию «хронических» безработных.
По мнению экспертов, в дальнейшем, данная ситуация будет по-прежнему обостряться. Поэтому, чтобы хоть как-то её исправить нужны решительные меры правительства.
Специально для mmgp.ru