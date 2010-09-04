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Польский аутсорсер Future Processing открывает свой офис в Тернополе

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Польский аутсорсер Future Processing открывает свой офис в Тернополе

Компания Future Processing из Польши, которая специализируется на аутсорсинговых услугах на протяжении уже 17 лет, объявила о планах открыть новый офис в Тернополе. Благодаря новому представительству Future Processing, в украинском городе появится до 100 новых рабочих мест.

В ходе официального визита делегации из польского города Гливице состоялось подписание договор о сотрудничестве. С одной стороны документ подписывал мер Тернополя, Сергей Наддал, а с другой – СЕО Future Processing. После церемонии подписания договора, мер Тернополя отметил, что аутсорсинговая ІТ-компания со 100% польскими инвестициями уже зарегистрировалась в Тернополе и намерена создать в городе 100 рабочих мест. Также Сергей Наддал добавил, что он осведомлен о проведенных компанией первых конкурсах по набору сотрудников.

Аутсорсер Future Processing был создан в 2000 году. Центральный офис компании располагается в польской Гливице. Future Processing специализируется на предоставлении услуг оффшорного программирования. Компания работает с клиентами из Западной Европы и Скандинавии. Future Processing имеет два офиса, общее количество сотрудников в которых превышает 600 человек.

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