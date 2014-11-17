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BirdEye привлек $25 миллионов, чтобы узнать мнение покупателей

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Старый Сегодня, 00:27
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
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BirdEye привлек $25 миллионов, чтобы узнать мнение покупателей

Разработчик программного обеспечения (ПО) для мониторинга отзывов покупателей в социальных сетях BirdEye получил 25 миллионов долларов финансирования. Среди инвесторов можно выделить World Innovation Lab и Trinity Ventures.


По словам представителя компании Навина Гупта, помимо просто средства для получения отзыва, ПО может автоматизировать процесс жалоб и недовольство клиента будет рассмотрено. Поэтому если кто-то посещает Yelp, чтобы пожаловаться на найденного таракана в его буррито, то это не так эффективно как если бы эта жалоба поступила при помощи этой платформы, тогда бы точно полетела голова какого-либо менеджера.

BirdEye сотрудничает с 250 поставщиками контента и сайтами, среди которых есть Twitter и Google. Также у компании есть множество конкурентов, которые претендуют на аналитическую корону, но не у всех из них есть такой уровень функциональности ПО как у BirdEye.

В 2019 году компания планирует публичное размещение акций, а пока что она насчитывает 110 сотрудников, работающих в офисах, расположенных в Саннивейле, Денвере, Далласе и Дели.


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Перевод специально для MMGP.ru
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inik1080 вне форума  
Старый Сегодня, 01:53
#2
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 823
Благодарностей: 131
КП: 0.155
Re: BirdEye привлек $25 миллионов, чтобы узнать мнение покупателей
Дорогой отзовичек выходит.
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antow на форуме  
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