BirdEye привлек $25 миллионов, чтобы узнать мнение покупателей

Разработчик программного обеспечения (ПО) для мониторинга отзывов покупателей в социальных сетях BirdEye получил 25 миллионов долларов финансирования. Среди инвесторов можно выделить World Innovation Lab и Trinity Ventures.
По словам представителя компании Навина Гупта, помимо просто средства для получения отзыва, ПО может автоматизировать процесс жалоб и недовольство клиента будет рассмотрено. Поэтому если кто-то посещает Yelp, чтобы пожаловаться на найденного таракана в его буррито, то это не так эффективно как если бы эта жалоба поступила при помощи этой платформы, тогда бы точно полетела голова какого-либо менеджера.
BirdEye сотрудничает с 250 поставщиками контента и сайтами, среди которых есть Twitter и Google. Также у компании есть множество конкурентов, которые претендуют на аналитическую корону, но не у всех из них есть такой уровень функциональности ПО как у BirdEye.
В 2019 году компания планирует публичное размещение акций, а пока что она насчитывает 110 сотрудников, работающих в офисах, расположенных в Саннивейле, Денвере, Далласе и Дели.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru