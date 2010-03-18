Boosstt - Ваш личный менеджер продвижения в Instagram

Boosstt - это ваш помощник, который сделает всю работу вместо вас.
Сервис подходит для всех людей, имеющих аккаунт в Instagram, которые хотят раскрутить свой аккаунт. Очень полезно для пользователей, которые хотят раскрутить свой бизнес.
Что умеет наш сервис?
Лайкинг
Мы предоставляем возможность лайкать публикации пользователей по особенно нужным источникам:
1) Хеш теги.
2) Геолокации
Вы можете использовать следующие критерии:
1) Стоп слова
2) Наличие аватарки
3) От n до n подписчиков
4) От n до n подписок
5) От n до n публикаций
6) От n до n лайков под публикацией
*n - любое число, n>0
Подписка
Наиболее важным в раскрутке аккаунта в Instagram является подписка на других пользователей. Ведь именно подписка даёт наиболее высокий выхлоп. Мы предоставляем подписку по следующим источникам:
1) Хеш теги
2) Геолокации
3) Подписчики пользователи
4) Подписки пользователя
5) Активная аудитория пользователя
6) Свой список
Вы можете использовать следующие критерии:
1) Стоп слова
2) Наличие аватарки
3) От n до n подписчиков
4) От n до n подписок
5) От n до n публикаций
6) От n до n лайков под публикацией
7) Сколько последних постов лайкать
*n - любое число, n>0
Отписка
Несомненно без отписки ваш аккаунт не выглядел бы так успешно, поэтому мы предлагаем вам отписку по следующим источникам:
1) Кто не подписан на ваш аккаунт
2) Ото всех
3) По черному списку
4) Свой список
*черный список - список пользователей, на которых вы подписались через наш сервис
Сервис - https://boosstt.com
Официальная группа VK - http://vk.com/boosstt