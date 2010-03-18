Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Boosstt - Ваш личный менеджер продвижения в Instagram

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Обсуждаем маркетинг в социальных сетях, таких как Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Facebook, Myspace и др.
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Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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Старый Сегодня, 00:17
#1
Интересующийся
 
Возраст: 27
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Boosstt - Ваш личный менеджер продвижения в Instagram



Boosstt - это ваш помощник, который сделает всю работу вместо вас.
Сервис подходит для всех людей, имеющих аккаунт в Instagram, которые хотят раскрутить свой аккаунт. Очень полезно для пользователей, которые хотят раскрутить свой бизнес.

Что умеет наш сервис?
Лайкинг


Мы предоставляем возможность лайкать публикации пользователей по особенно нужным источникам:
1) Хеш теги.
2) Геолокации
Вы можете использовать следующие критерии:
1) Стоп слова
2) Наличие аватарки
3) От n до n подписчиков
4) От n до n подписок
5) От n до n публикаций
6) От n до n лайков под публикацией

*n - любое число, n>0

Подписка


Наиболее важным в раскрутке аккаунта в Instagram является подписка на других пользователей. Ведь именно подписка даёт наиболее высокий выхлоп. Мы предоставляем подписку по следующим источникам:
1) Хеш теги
2) Геолокации
3) Подписчики пользователи
4) Подписки пользователя
5) Активная аудитория пользователя
6) Свой список

Вы можете использовать следующие критерии:
1) Стоп слова
2) Наличие аватарки
3) От n до n подписчиков
4) От n до n подписок
5) От n до n публикаций
6) От n до n лайков под публикацией
7) Сколько последних постов лайкать

*n - любое число, n>0

Отписка


Несомненно без отписки ваш аккаунт не выглядел бы так успешно, поэтому мы предлагаем вам отписку по следующим источникам:
1) Кто не подписан на ваш аккаунт
2) Ото всех
3) По черному списку
4) Свой список

*черный список - список пользователей, на которых вы подписались через наш сервис


Сервис - https://boosstt.com
Официальная группа VK - http://vk.com/boosstt
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
timoncool на форуме  
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