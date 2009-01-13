Польза чтения для заработка в интернете

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Я хочу поделиться опытом заработка в интернете и как чтение мне помогло улучить мой доход в интернете и улучает его с каждым днём.
В первые месяцы заработка в интернете я не особо читал, а больше всего слушал, видео смотрел, аудиокниги слушал и со временем начал переходить на чтение, чтение статей, блогов, отзывов, мониторингов и так далее, и даже комментариев людей, и знайте это как то мне помогло, стал лучше воспринимать информацию и на практике её использовать, я б не сказал что добился очень большого успеха, но я в пути к нему и мне это нравиться, так что советую переходить на чтение чтоб больше знать и успех будет очевиден в любой сфере.
Какие думайте ещё есть пользы от чтения для того чтоб добиться успеха в сети ?