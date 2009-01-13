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Польза чтения для заработка в интернете

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В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
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Старый Сегодня, 00:08
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 291
Благодарностей: 13
КП: 0.011
Польза чтения для заработка в интернете
Я хочу поделиться опытом заработка в интернете и как чтение мне помогло улучить мой доход в интернете и улучает его с каждым днём.

В первые месяцы заработка в интернете я не особо читал, а больше всего слушал, видео смотрел, аудиокниги слушал и со временем начал переходить на чтение, чтение статей, блогов, отзывов, мониторингов и так далее, и даже комментариев людей, и знайте это как то мне помогло, стал лучше воспринимать информацию и на практике её использовать, я б не сказал что добился очень большого успеха, но я в пути к нему и мне это нравиться, так что советую переходить на чтение чтоб больше знать и успех будет очевиден в любой сфере.

Какие думайте ещё есть пользы от чтения для того чтоб добиться успеха в сети ?
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adeloo на форуме  
Старый Сегодня, 00:17
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 7,385
Благодарностей: 5,727
Записей в блоге: 2
КП: 0.230
Re: Польза чтения для заработка в интернете
Читать мало. Надо еще действовать, то бишь применять на практике. Когда применяешь на практике, тогда либо сразу все получается, либо сначала набиваешь шишек, а потом уже приходит удачный опыт.
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