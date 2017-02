Зависшие Bitcoin-платежи, или Приключения одной транзакции

moskva VIP-INVESTS.COM



Приятно чувствовать себя ниспровергателем мифов, и соблазн занять такую позицию всегда велик. Чтобы не поддаться ему, сразу замечу, что описанные ниже события случаются редко и не должны служить опровержением устоявшихся представлений о том, что биткоин — надежный платежный инструмент, а биткоин-транзакция (перевод этой цифровой денежки) — быстрая и простая операция. Тем не менее, для большинства пользователей биткоин-сервисов «зависший» платеж окажется неожиданным и, возможно, пугающим. Поэтому повторюсь: случай нетипичный, но не уникальный. И весьма ярко демонстрирующий, с одной стороны, пользу от понимания основ работы криптовалют (как, впрочем, и любой технологии), а с другой — неготовность существующей инфраструктуры к работе с блокчейном.





Итак, история наша началась с банального желания моего знакомого пополнить счет мобильного телефона при помощи биткоин-сервиса, для этого и предназначенного (ДА! Владельцы телефонов украинских мобильных операторов легко могут пополнить свой счет, находясь в любой тмутаракани, если там есть интернет, а у вас есть непустой биткоин-кошелек). Итак, шли последние дни августа 2016 года, было жарко и… Ну не знаю, пусть виной всему будет 30+ градусов, перегревшийся компьютер и плавящийся от жары мозг. Все равно более внятных причин, явно объясняющих эксцесс, я пока не нашел.





Пополнить счет просто: заходишь на сайт сервиса, вводишь свой номер телефона, выбираешь сумму пополнения счета и получаешь адрес для перевода BTC-шек из своего кошелька сервис-провайдеру (см. скриншот 1). Если кошелек на мобильном устройстве, то еще проще: QR-код поможет быстро передать все параметры и выполнить оплату. Обычно так все и происходит: вы наводите камеру на QR-код, кошелек формирует транзакцию и выполняет оплату. Но в тот раз что-то пошло не так… Нет-нет, читатель, нет причин волноваться — все хорошо кончилось, но не будем забегать вперед.



Итак, с точки зрения пользователя все как обычно: кошелек (это был Bitcoin Core — самый традиционный из возможных) сформировал транзакцию, отправил ее в сеть и… И ничего не произошло. Не пришло подтверждения перевода, поступающего как правило минут через пять-пятнадцать (реже — через полчаса-час). И на следующий день кошелек сообщал о статусе транзакции неутешительное: «Status: 0/unconfirmed, in memory pool» («Статус: неподтверждена, в пуле»). Как наверное знает читатель, транзакции в биткоине безотзывные, то есть нет способа их отменить, деньги перечисляемые из кошелька ушли, а к получателю не пришли. Зависли, и теперь и в кошельке их нет, и счет мобильного не пополнен.





Ситуация «зависшей» биткоин-транзакции не уникальна, даже на русском языке Google дает тысячи ссылок по запросу «зависшие биткоин транзакции» (в выдаче по запросу «Bitcoin Transaction Pending» несколько сотен тысяч позиций, обширное обсуждение зависших транзакций на русском языке здесь). Постараемся разобраться, что произошло, но для этого нам нужно более подробное представление о том, как происходят транзакции, чем «нажал кнопку — и ОК».



Не буду дублировать рассказ о том, как устроен биткоин (можно прочитать здесь), остановимся только на процессе выполнения транзакции. Ваше биткоин-приложение, запросив из какого кошелька, сколько и кому вы переводите, сформирует и отправляет в сеть запрос на транзакцию, описывающую всё перечисленное в надлежащем формате. Транзакция попадет в пул (memory pool — mempool) и будет там ожидать майнера, который поместит ее в блок. Когда блок с этой транзакцией попадет в блокчейн, перевод завершится. Как помнит читатель, блокчейн состоит не из отдельных транзакций, а из блоков, то есть наборов транзакций и удостоверяющих их данных. Блоки формируют майнеры, которые получают за это два вида вознаграждений: плату за блок (сейчас это 12,5 BTC) и комиссию за транзакции, включенные в блок.



Майнеры состязаются за эту плату, оттого создать блок всегда одновременно пытаются несколько майнеров. Кто-то оказывается более успешным и делает это раньше, получая вознаграждение, остальным приходится лишь надеяться на удачу в будущем. Разумеется, возможна ситуация, когда несколько майнеров создают свои блоки почти одновременно (блоки, обычно, не одинаковые, так как майнеры включают в них те или иные транзакции из пула на свое усмотрение). Вознаграждение достанется одному из майнеров — тому, чей блок продолжит цепь (то есть после него появится следующий блок и т.д.), оставшийся блок (или даже небольшая цепочка блоков), не получив продолжения, «умрет».





Но пока вернемся к пулу — месту, где «живут» транзакции, еще не подтвержденные и не отвергнутые (подробнее здесь). Майнеры отбирают из пула транзакции, пытаясь сформировать из них блоки. Так как размер блока ограничен, то в блок чаще всего отбирается лишь часть транзакций из пула (сейчас, когда я пишу эти строки, в пуле почти 41 тысяча неподтвержденных транзакций, занимающих более 42 МБ — понятно, что их все не поместить в один блок). Если мы проследим судьбу типичной транзакции, то увидим фазы ее жизни (см. скриншоты 2 и 3).

Транзакция в пуле









Подтверждение — типичная, но не единственно возможная судьба транзакции, попавшей в пул. В нормальных условиях транзакции покидают пул одним из следующих способов:



Когда транзакция включается в блок (подтверждается);

Когда транзакция или один из ее источников начинает конфликтовать с другой транзакцией, уже подтвержденной (деньги источника потратили раньше, чем подошла очередь транзакции);

Когда транзакция обладает наименьшим приоритетом в пуле, пул достиг максимально допустимого размера и в него добавляется транзакция с более высоким приоритетом (вытеснение);

Когда транзакция умирает по тайм-ауту (по умолчанию через 72 часа);

Когда транзакция заменяется (это относительно новая возможность, мы ее обсудим позже).



Нашей транзакции не повезло: то ли рука дрогнула при отправке оплаты, то ли еще какая-то непредвиденность случилась, но в транзакции, которая ушла в пул, оказалась нулевая комиссия (fee). Здесь нужно пояснение. Формально протокол биткоин-сети не требует комиссии. Когда биткоин только появился, были возможны бесплатные транзакции (увы, не все следят за переменами, и до сих пор иногда можно услышать от неофитов, что переводы биткоин бесплатны).



Когда технология стала популярной и темп появления транзакций вырос, возникло несколько причин для появления платы за транзакцию (transaction fee). Во-первых, чтобы избавиться от спама — бессмысленных транзакций, порождаемых злоумышленниками, атакующими ресурсы сообщества, или ошибками неумелых разработчиков. Во-вторых — необходимостью ранжировать транзакции, чтобы дать возможность пользователям ускорить прохождение своих платежей. У транзакций с нулевой комиссией немного шансов попасть в блок и стать подтвержденной в наше время, когда запросов на транзакции более чем достаточно. Поэтому судьба у нашей транзакции должна была быть незавидной: умереть по таймауту или вытесниться из пула.





В зависимости от того, каким кошельком вы пользуетесь, обычная судьба «убитой» транзакции может быть различной. Например, транзакция может быть объявлена несостоявшейся, и неотправленные средства вновь появятся в кошельке. Но возможна и повторная попытка кошелька отправить транзакцию на исполнение в пул. В таком случае транзакция «возродится» в пуле и будет висеть там, периодически возобновляясь, неограниченно долго. В последнем случае ваши средства оказываются замороженными: они недоступны ни вам, ни получателю. Именно такой случай чаще всего описывают столкнувшиеся с зависшими транзакциями пользователи (см. например, заметку об экспериментах с нулевой комиссией). На первый взгляд, именно с такой ситуацией и столкнулся мой знакомый — кошелек упорно сообщает все то же: «Status: 0/unconfirmed, in memory pool».



В описанных случаях (см., в частности, ссылки выше), зависшие средства удается вернуть в кошелек, используя специальные ключи перезагрузки или перезагрузив программу с нуля (в последнем случае блокчейн загружается вновь путем запросов к сети, то есть не попавшие в него транзакции будут проигнорированы, и средства вернутся в кошелек). Процедура полной перезагрузки хлопотная и может занимать очень много времени (не шутка же — перезагрузить более 100 ГБ данных блокчейна), тем не менее, мой знакомый выполнил ее. И ничего хорошего не увидел. Даже спустя пару месяцев популярный сервис анализа блокчейна blockchain.info сообщал: «Transaction rejected by our node. Reason: Fee is too low / Not sufficient priority» («Транзакция отвергнута нашим узлом. Причина: Комиссия слишком мала / Недостаточный приоритет»). То есть, транзакцию по-прежнему видел, но выполнять ее отказывался. Печальная ситуация.



Но нам повезло! 21 января дело дошло до нашей транзакции, и она (ура!!!) выполнилась. И в описании транзакции видно, что было необычным. Рассмотрим скриншот 4.





Кроме нулевой комиссии (Fees), транзакция отличается от показанной на третьем скриншоте еще и полем «Lock Time». Этот параметр транзакции показывает, начиная с какого блока майнеры могут включать в блок транзакцию. Многие кошельки ставят 0, разрешая включать немедленно. А кошелек Bitcoin Core, по праву первооснователя считающий себя обязанным следить за безопасностью всей биткоин-сети, устанавливает в значение ближайшего генерируемого блока, что препятствует возможности злоумышленнику атаковать сеть, выстраивая из поздних транзакций конкурирующую с уже существующими блоками ветвь. Но блок 427560 оказался как раз тем редким блоком, который заполучил конкурента. Два майнера почти одновременно, с отличием менее двух секунд, сгенерировали блоки с таким номером (правильнее говорить «такой высоты» — порядковый номер блока в блокчейне называют высотой).



Вероятно это редкое сочетание: привязка к раздвоившемуся блоку и нулевая комиссия породили ситуацию, из-за которой наша транзакция надолго зависла в пуле. К счастью, все закончилось хорошо: транзакция выполнилась, и счет мобильного был пополнен. Тем не менее, случившееся, на мой взгляд, хороший повод поговорить о том, насколько перспективными являются платежи в биткоине.



С одной стороны, по мере роста интереса к технологии и числа активных кошельков, растет число запросов на транзакции, а значит и конкуренция за подтверждение транзакций (то есть, выполнение платежей). С другой стороны — ситуация улучшается потому, что новые кошельки поддерживают динамическое задание комиссии в зависимости от наполненности пула. А разработчики вводят новые возможности, в частности, возможность увеличить комиссию для уже отправленной в пул, но все никак не подтверждаемой транзакции (функция Opt-In Replace-by-fee (RBF)). Естественно, новые возможности появляются не сразу и не во всех кошельках, что заставляет пользователей следить за ситуацией, быть может, более внимательно, чем хотелось бы. Можно посоветовать, в частности, перевод относительно свежей заметки «Что делать, если «зависла» транзакция в сети Биткоина?»



Сервис поддержки пользователей мог бы стать еще одним фактором, стимулирующим распространение биткоин-платежей. Но пока спасение утопающих дело рук… Пусть не только самих утопающих, но еще и энтузиастов, подсказывающих на форумах что делать. Однако хотелось бы видеть постоянно действующие сервисы/горячие линии, пусть хотя бы на уровне объявлений на столбах: «Настрою биткоин-платежи, помогу вернуть зависшие транзакции». Понятное дело, здесь есть проблема: пока платежей немного, сервис не может быть рентабелен, пока сервиса нет — трудно рассчитывать на взрывной рост числа платежей (кстати, рост должен бы создавать и сервисы-надстройки, позволяющие выполнять клиринг платежей между участниками сервиса, снижая нагрузку на блокчейн).





Еще один вопрос касается уже не технологии, а права. Коль скоро транзакция может происходить достаточно долго, а волатильность биткоина немаленькая, то нужны правила, поскольку привычные «три банковских дня» перестают соответствовать нашим представлениям о справедливости. В примере, на котором мы рассматривали зависший платеж, средства были зачтены по курсу на момент создания транзакции. Но с момента транзакции курс биткоина вырос в полтора раза! Ок, мой заждавшийся перевода приятель был рад и этому. Но вряд ли такие риски приемлемы для массовых платежей. С трудом представляю себе и обратную ситуацию, когда пришедшая на третий день транзакция потеряла заметную часть стоимости. Возможно, ситуацию бы поправила страховка биткоин-платежей? Но и о таких услугах я не слышал.



Другими словами: технологическая готовность к внедрению криптовалют на сегодня гораздо выше, чем инфраструктурная. Отчасти улучшению ситуации может способствовать каждый, кто включился в процесс освоения криптовалют. А пока от всех энтузиастов требуется не терять бдительности и не упускать из виду происходящие перемены.



