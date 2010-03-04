Metro разделит свой продуктовый бизнес и бизнес электроники

Мелкооптовой торговлей Metro Cash & Carry и гипермаркетами Real будет управлять новая Metro, а магазины электроники Media Markt и Saturn останутся в Metro AG (Ceconomy).
Решение о разделении Metro Group на две равноправные компании поддержали 99,95% владельцев голосующих акций.
Предполагается, что разделение компании завершится в середины текущего года.
По словам генерального директора Ceconomy Питера Хааса, Ceconomy является платформой для бизнес-концепций в области потребительской электроники.
Кроме всего прочего, во время годового собрания акционерами компании было одобрено выделение новых акций будущей компании Metro AG в соотношении 1:1. Таким образом, все акционеры сохранят свои доли в Ceconomy.
Согласно официальному сообщению компании, обе новые структуры будут торговаться на бирже независимо друг от друга. При этом текущие акционеры Metro AG получат акции в обеих компаниях в равной пропорции. Также отмечается, что компания Ceconomy будет владеть 10% новой Metro.
Напомним, что Metro AG, которой принадлежит Metro Cash & Carry International GmbH, была создана в Германии в 1964 году. Центральный офис компании расположен в Дюссельдорфе. Количество сотрудников ритейлера по всему миру составляет более 220 тыс. человек.
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