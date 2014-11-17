Frontclear привлек $30 миллионов для работы на межбанковском рынке

Frontclear, расположенная в Амстердаме, Голландия компания, занимающая вопросами развития финансовых рынков, получила 30 миллионов долларов финансирования. Инвестором выступил голландский банк развития FMO.
Компания намерена использовать полученные средства на развитие деятельности и использование их в качестве портфеля финансовых гарантий.
Возглавляемая Филипом Буйскесом, Frontclear фокусируется на активизации стабильных межбанковских рынков в странах с развивающейся экономикой. Она облегчает доступ местным финансовым учреждениям к межбанковским рынкам, за счет предоставления кредитных гарантий, покрывающих кредитные риски. Это при условии, что активы в местной валюте могут быть использованы в качестве средства залога. Frontclear финансируется европейскими правительствами и финансовыми учреждениями, включая BMZ, DFID, FSDA, EBRD, Proparco и TCX.
Гарантии Frontclear покрывают обязательные платежи по контрактам Международной ассоциации свопов и деривативов и соответствуют требованиям глобального генерального соглашения по сделкам с обязательством обратного выкупа. Эти гарантии в свою очередь подкрепляются гарантиями KfW, финансового учреждения с рейтингом ААА. Еще гарантии дополняются программой технической помощи (FTAP), которая поддерживает целевые и спланированные действия в банковской сфере, тем самым снижая операционные и территориальные риски, препятствующие межбанковской торговле.
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Перевод специально для MMGP.ru