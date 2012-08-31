Анна Чернобай Мастер

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Деньги к рублям: иностранные инвесторы устремились в Россию

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Инвесторы назвали Россию и Бразилию одними из самых привлекательных стран для инвестиций в 2017 году. В течение всего года валюты этих двух стран сохранят статус самых выгодных среди 10 стран с развивающейся экономикой, заявили Bloomberg аналитики крупнейших международных инвестбанков и компаний.



О том, что инвестировать сейчас нужно в российские активы, заявили 8 из 16 опрошенных инвесторов. Столько же указали на Бразилию. Инвесторы отметили также Индонезию и Индию, а на последних позициях в рейтинге инвестиционной привлекательности оказались Турция и Китай.



Лучше, чем другие



Цитата: "Страны, которые демонстрируют улучшение фундаментальных показателей, обещают инвесторам высокую доходность, особенно при наличии перспективы снижения процентных ставок", —



Цитата: "Россия и Бразилия оказались в списке лидеров, так как это более экспортно-ориентированные экономики, и при росте цен на сырье, который наблюдается сейчас, они будут чувствовать себя лучше, чем другие", —



Цитата: "Для иностранных инвесторов и купоны большие по облигациям, и перспективы роста номинальной стоимости облигаций. Еще и перспективы укрепления рубля. То есть сразу три источника доходности", —



Большинство инвесторов ожидают дальнейшего снижения российским ЦБ ключевой ставки, оптимистично настроены они и в отношении российской валюты. Аналитики также отметили низкие политические риски и незначительное влияние политики ФРС США на движение капитала в России.



Контроль за инфляцией



Эксперты объясняют: благоприятные условия для вложений в российские активы создают низкая инфляция, дорогая нефть и стабилизация экономики.



В случае с Россией ключевой фактор инвестпривлекательности – это снижение инфляции за счет политики инфляционного таргетирования, которую проводит ЦБ. К концу 2016 года годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 5,4% - минимального показателя за всю историю современной России. В планах регулятора на этот год - довести инфляцию до 4%.





Цитата: "Если просто снижать процентную ставку без таргетирования инфляции, то это в конечном итоге приведет к гиперинфляции", —



При снижении ставки и инфляционном таргетировании (контроле уровня инфляции) появляется возможность развивать новые отрасли, требовательные к капиталу, но развивается и традиционный бизнес: компаниям становится проще финансировать свои инвестиционные программы, и дешевле обслуживать долг. Как результат — растет чистая прибыль компании, и дорожают ее акции на бирже.



Цитата: "Еще один фактор особенно важен для инвесторов: помимо того, что растет стоимость акций в рублях, еще и рубль укрепляется к основным мировым валютам на фоне роста цен на нефть", —



Восстановительный рост



Что касается перспектив восстановления российской экономики – аналитики Bloomberg дали нейтральный прогноз. Взрывного роста ожидать не следует, но в том, что российский ВВП, наконец, окажется в зеленой зоне, сомнений у инвесторов нет. По их оценкам, ВВП России вырастет в это году на 1,1%, а в следующем — на 1,5%.





Основным фактором экономического роста в России станут растущие цены на нефть. В 2016-м падение последних двух лет баррель уже отыграл двукратным ростом.



Такой прогноз в целом соответствует ожиданиям, озвученным и российскими институтами. ЦБ ожидает на будущий год рост в пределах 0,6% —1,1%. В Минэкономразвития ждут темпов роста ВВП на уровне 2% год.



Завершившийся год 2016 год уже превзошел ожидания — спад предполагался на уровне 0,5-0,6%, но составил лишь 0,2%. Эксперты IGN подтвердили: в 2016 году российская экономика проявила завидную устойчивость и высокую степень адаптации к внешним шокам. А ВВП восстанавливается темпами быстрее ожидаемых.







Прямые инвестиции на максимуме



О том, что экономика прошла поворотный момент и переходит от стагнации к росту, говорят ряд опережающих индикаторов.Так, в январе-2017 PMI совокупных объемов производства (промышленный выпуск и услуги) вырос до 58,3 процентного пункта – максимального значения с июня 2008 года. В российских обрабатывающих отраслях темпы роста достигли максимума за 70 месяцев.



Цитата: "Это косвенные показатели, которые указывают не только на восстановительный рост, но и на то, что в 2017 году можно ждать притока прямых инвестиций", —



Как поясняет эксперт, это международная практика: если экономика выходит из кризиса, инвесторы сразу готовы вкладываться – для них это означает практически стопроцентно низкие риски доходности.



Судя по подсчетам американской организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает притоки и оттоки средств в инвестиционные фонды и распределение средств, инвесторы уже настраиваются "на нужную волну". В 2016 году они вложили в фонды, инвестирующие в акции российских компаний, $1,14 млрд против $208 млн в 2015 году, такой объем инвестиций стал максимальным с 2010 года.



Источник МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Инвесторы назвали Россию и Бразилию одними из самых привлекательных стран для инвестиций в 2017 году. В течение всего года валюты этих двух стран сохранят статус самых выгодных среди 10 стран с развивающейся экономикой, заявили Bloomberg аналитики крупнейших международных инвестбанков и компаний.О том, что инвестировать сейчас нужно в российские активы, заявили 8 из 16 опрошенных инвесторов. Столько же указали на Бразилию. Инвесторы отметили также Индонезию и Индию, а на последних позициях в рейтинге инвестиционной привлекательности оказались Турция и Китай.отметил аналитик компании Morgan Stanley Investment Management, под управлением которой находятся активы на $417 млрд.считает Денис Горев, управляющий активами ИК General Invest.отмечает Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ФК "Финам".Большинство инвесторов ожидают дальнейшего снижения российским ЦБ ключевой ставки, оптимистично настроены они и в отношении российской валюты. Аналитики также отметили низкие политические риски и незначительное влияние политики ФРС США на движение капитала в России.Эксперты объясняют: благоприятные условия для вложений в российские активы создают низкая инфляция, дорогая нефть и стабилизация экономики.В случае с Россией ключевой фактор инвестпривлекательности – это снижение инфляции за счет политики инфляционного таргетирования, которую проводит ЦБ. К концу 2016 года годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 5,4% - минимального показателя за всю историю современной России. В планах регулятора на этот год - довести инфляцию до 4%.поясняет Нигматуллин.При снижении ставки и инфляционном таргетировании (контроле уровня инфляции) появляется возможность развивать новые отрасли, требовательные к капиталу, но развивается и традиционный бизнес: компаниям становится проще финансировать свои инвестиционные программы, и дешевле обслуживать долг. Как результат — растет чистая прибыль компании, и дорожают ее акции на бирже.отмечает аналитик "Финам".Что касается перспектив восстановления российской экономики – аналитики Bloomberg дали нейтральный прогноз. Взрывного роста ожидать не следует, но в том, что российский ВВП, наконец, окажется в зеленой зоне, сомнений у инвесторов нет. По их оценкам, ВВП России вырастет в это году на 1,1%, а в следующем — на 1,5%.Основным фактором экономического роста в России станут растущие цены на нефть. В 2016-м падение последних двух лет баррель уже отыграл двукратным ростом.Такой прогноз в целом соответствует ожиданиям, озвученным и российскими институтами. ЦБ ожидает на будущий год рост в пределах 0,6% —1,1%. В Минэкономразвития ждут темпов роста ВВП на уровне 2% год.Завершившийся год 2016 год уже превзошел ожидания — спад предполагался на уровне 0,5-0,6%, но составил лишь 0,2%. Эксперты IGN подтвердили: в 2016 году российская экономика проявила завидную устойчивость и высокую степень адаптации к внешним шокам. А ВВП восстанавливается темпами быстрее ожидаемых.О том, что экономика прошла поворотный момент и переходит от стагнации к росту, говорят ряд опережающих индикаторов.Так, в январе-2017 PMI совокупных объемов производства (промышленный выпуск и услуги) вырос до 58,3 процентного пункта – максимального значения с июня 2008 года. В российских обрабатывающих отраслях темпы роста достигли максимума за 70 месяцев.указывает Нигматуллин.Как поясняет эксперт, это международная практика: если экономика выходит из кризиса, инвесторы сразу готовы вкладываться – для них это означает практически стопроцентно низкие риски доходности.Судя по подсчетам американской организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает притоки и оттоки средств в инвестиционные фонды и распределение средств, инвесторы уже настраиваются "на нужную волну". В 2016 году они вложили в фонды, инвестирующие в акции российских компаний, $1,14 млрд против $208 млн в 2015 году, такой объем инвестиций стал максимальным с 2010 года.

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