Exceed.ai для чатбот платформы в сфере бизнеса привлекла $1.5 млн инвестиций

Израильская компания Exceed.ai из Тель-Авива является разработчиком чатбот платформы в сфере бизнеса, которая позволяет брендам говорить и продавать свою продукцию непосредственно клиентам через чат и для этих целей привлекла $1.5 млн. инвестиций.
Инвестором стал венчурный фонд Glilot Capital Partners, который специализируется на корпоративном программном обеспечении.
Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения своей инженерной команды.
Компания была основана в начале 2016 года Иланом Касаном и Яроном Исмах-Моше. Exceed.ai обеспечивает брендов, торговцев чатбот решением для увеличения их дохода и приобретения клиентов. Платформа дает возможность один на один разговаривать с клиентами в большом масштабе через любое приложение обмена сообщениями. С использованием естественного понимания языка и искусственного интеллекта, платформа подключается к каталогу продукции предприятия, базе данных, CRM, а также другим серверным системам и автоматически создает диалоговый пользовательский разговор для бизнеса.
Миллиарды людей используют приложения обмена сообщениями. Пришло время, чтобы общаться с ними где угодно. Платформа позволяет пользователям найти продукты, услуги, автоматически завершать транзакции и многое другое. Пользователи могут управлять списком покупок, найти продукты, изменять заказы, управлять своими счетами, а также получать информацию о своем статусе заказа и рекламу о продукте.
Глобальные компании уже используют чатбот разговорную платформу для своих продаж, маркетинга и контакта с пользователями.
В настоящее время в Exceed.ai работает восемь человек, которые являются частью 3-й волны выпускников из SigmaLabs - некоммерческой программы для венчурных предприятий, расположенной в Тель-Авиве.
Имея эту платформу, пользователи могут найти подходящий страховой полис и смету для страховых потребностей будь то домашнее хозяйство или другой вид бизнеса. Они также могут подавать иски, получать уведомления о состоянии претензий и вносить изменения.
Чатбот будет держать, как покупателей, так и торговцев в курсе всех событий и уведомлять о каких-либо изменениях.
Перевод специально для mmgp.ru