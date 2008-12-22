Александра 81 Блог NewHyip.com



Пол: Женский Адрес: Родная планета Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 03.11.2014 Сообщений: 6,189 Благодарностей: 1,808 КП: 0.263

Как быть, если подросток тайно оформил кредит? Доброго времени суток, уважаемые пользователи!



Мы все сами были подростками и любыми способами доказывали родителям свою самостоятельность и сообразительность. И современное подрастающее поколение не является исключением. А так как нынешние подростки достаточно продвинутые личности, то и их способы утверждения на редкость оригинальные. Хорошо что хоть предсказуемые. И одной из таких «взрослых» выходок может быть тайное оформление кредита. Как правильно себя повести в этом случае? Для начала ознакомьтесь с данным финансовым ликбезом и сразу принимайтесь за активные действия.





Где подросток может получить кредитные средства?



Перед тем, как приступить к внимательному изучению личных вещей несовершенно летнего ребенка, следует узнать, где он может получить займ? К великой радости обычный кредит ни один уважающий себя банк не выдаст подросткам до 21 года. А вот кредитную карту, начиная с 16-ти лет, юный гражданин может получить, но с определенными требованиями. У несовершеннолетнего заемщика должен быть:



• личный официальный источник прибыли: стипендия, официальная подработка, социальная помощь (пенсия по потери кормильца или пособие по инвалидности, оформленное именно на его имя);

• справка, подтверждающая источник прибыли;

• письменное разрешение от родителей;

• паспорт с местной пропиской.



В этом случае проверяется прописка родителей. Она должна совпадать с адресом регистрации юного клиента. Только в этом случае несовершеннолетнему клиенту будет выдана универсальная кредитная карта с привязкой счета к общим данным родителей. Если брать в качестве образца тот же самый Приват24, то счет ребенка обязательно появится в личном кабинете одного из родителей ради дополнительного контроля.



Как видите, официальные банковские организации тайно не выдадут ребенку даже незначительную кредитную сумму. Другое дело всякие конторы микрозаймов. Здесь ради получения очередного клиента готовы закрывать на многие вещи глаза. Поэтому несовершеннолетний клиент при наличии паспорта с местной пропиской может рассчитывать на оформление займа без всякого поручительства. Для этого достаточно выглядеть респектабельно и иметь при себе хотя бы парочку навороченных гаджетов.



Тайное стало явью. Что делать?



Если все же подростку удалось без вашего ведома заполучить кредитную карту банка, то это еще полбеды. Достаточно сразу же после ее выявления поехать в отделение, выдавшее этот продукт, и закрыть ее. Понятное дело, что потраченные средства придется возвратить в полном объеме. Никто их размер уменьшать не будет.





Хотя банковские организации стараются с этой группой населения дело не иметь, но все же нарушается это правило некоторыми структурами, когда у подростка имеется личный источник дохода. Если сумму кредита выдали незначительную, то лучше махнуть на них рукой, но договор на обслуживание кредитной карты обязательно закрыть. А вот если выдана большая сумма денег, спокойно нанимайте адвоката. Так как действующее законодательство было нарушено.



Что касается микрокредитных организаций, то с ними тоже надо разбираться при помощи юриста, когда



• любая сумма кредита выдана подростку без уведомления родителей;

• кредит выдан несовершеннолетнему клиенту, не имеющему официального источника прибыли.



Эти организации славятся своими высокими процентными ставками, но трясутся над своей лицензией. Поэтому им проще пойти на уступки и закрыть кредит без получения насчитанных процентов, чем спровоцировать нежелательные последствия и остаться без разрешения на деятельность.



Родителям на заметку



Как видите, если грамотное оперировать действующими законодательными нормами, то тайный детский кредит можно закрыть без оплаты больших процентов. Но как сам проступок предотвратить?



Подобные ситуации в подростковом возрасте удастся избежать, если повышать финансовую грамотность ребенка уже с младших классов. В его присутствии распределять вместе с мужем семейный бюджет, планировать дорогие покупки. При этом надо объяснять малышу приоритетность трат. Брать с собой к терминалу самообслуживания и показывать, сколько денег идет на погашение кредита. Давать ребенку небольшую сумму денег и отправлять за покупками. В списке должно быть 2-3 вещи. Так он и с ценами быстрее разберется, и поймет, сколько денег уходит на одни только привычные вещи.



Во многих банках можно открыть ребенку, начиная с 6-ти лет, детскую карту. Ее открывают сами родители, но в присутствии юного клиента. Эта карта привязывается к родительской. С ее помощью можно учить школьника откладыванию денег на конкретную покупку. Вместе с ним пополняйте ее или снимайте деньги. Разрешите малышу самостоятельно расплатиться за свою долгожданную покупку.





Такой подход приучит ребенка к ожиданию. Он перестанет капризно требовать приобретения желаемого предмета в скором будущем, так как уже привыкнет к нормальной финансовой схеме: желание – заработок и откладывание нужной суммы – приобретение.



Никогда в момент отказа покупки какой-то вещи не говорите, что у вас нет денег! Ведь истинная причина всегда кроется в другом. Именно ее и должна знать юная личность. Расскажите, насколько это некачественный товар, какой вред он несет здоровью. Если это энная по счету игрушка, которой он увлекается только на несколько дней, а еще ребенок мечтает о дорогой покупке, то отложите приобретение развлекательного предмета до следующего дня. Придя же домой, сразу возьмите листик и поделите стоимость дорогого предмета на цену этой мелкой игрушки. Пусть ребенок увидит, к чему приведет эта покупка, и сделает выбор или в пользу сиюминутного увлечения или в пользу действительно нужной вещи.



Заключение



Продолжать перечень рекомендаций можно до бесконечности. Часть я озвучила. Вам же проще будет поступить следующим образом, всю информацию, которую вы сами знаете и применяете в повседневной жизни относительно финансовой экономии, планировании, заработках и инвестировании порционно рассказывайте своим детям. Чем раньше в их головках будут посеяны зернышки финансовой грамотности, тем быстрее они взойдут. И тогда в подростковом возрасте ваш наследник уж точно тайно от вас кредит на свое имя не оформит.





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Мы все сами были подростками и любыми способами доказывали родителям свою самостоятельность и сообразительность. И современное подрастающее поколение не является исключением. А так как нынешние подростки достаточно продвинутые личности, то и их способы утверждения на редкость оригинальные. Хорошо что хоть предсказуемые. И одной из таких «взрослых» выходок может быть. Как правильно себя повести в этом случае? Для начала ознакомьтесь с данным финансовым ликбезом и сразу принимайтесь за активные действия.Перед тем, как приступить к внимательному изучению личных вещей несовершенно летнего ребенка, следует узнать,К великой радостиА вот, начиная с 16-ти лет,, но с определенными требованиями. У несовершеннолетнего заемщика должен быть:• личный официальный источник прибыли: стипендия, официальная подработка, социальная помощь (пенсия по потери кормильца или пособие по инвалидности, оформленное именно на его имя);• справка, подтверждающая источник прибыли;• письменное разрешение от родителей;• паспорт с местной пропиской.В этом случае проверяется прописка родителей. Она должна совпадать с адресом регистрации юного клиента. Только в этом случае. Если брать в качестве образца тот же самый Приват24, то счет ребенка обязательно появится в личном кабинете одного из родителей ради дополнительного контроля.Как видите,. Другое дело всякие конторы микрозаймов. Здесь ради получения очередного клиента готовы закрывать на многие вещи глаза. Поэтому несовершеннолетний клиент при наличии паспорта с местной пропиской может рассчитывать на. Для этого достаточно выглядеть респектабельно и иметь при себе хотя бы парочку навороченных гаджетов.Если все же подростку удалось без вашего ведома заполучить кредитную карту банка, то это еще полбеды. Достаточно сразу же после ее выявления поехать в отделение, выдавшее этот продукт, и закрыть ее. Понятное дело, что потраченные средства придется возвратить в полном объеме. Никто их размер уменьшать не будет.Хотя банковские организации стараются с этой группой населения дело не иметь, но все же нарушается это правило некоторыми структурами, когда у подростка имеется личный источник дохода. Если сумму кредита выдали незначительную, то лучше махнуть на них рукой, но договор на обслуживание кредитной карты обязательно закрыть. А вот если выдана большая сумма денег, спокойно нанимайте адвоката. Так как действующее законодательство было нарушено.Что касается, то с ними тоже надо разбираться при помощи юриста, когда• любая сумма кредита выдана подростку без уведомления родителей;• кредит выдан несовершеннолетнему клиенту, не имеющему официального источника прибыли.Эти организации славятся своими высокими процентными ставками, но трясутся над своей лицензией. Поэтому им проще пойти на уступки и, чем спровоцировать нежелательные последствия и остаться без разрешения на деятельность.Как видите, если грамотное оперировать действующими законодательными нормами, то тайный детский кредит можно закрыть без оплаты больших процентов. Но как сам проступок предотвратить?Подобные ситуации в подростковом возрасте удастся избежать, если повышать финансовую грамотность ребенка уже с младших классов. В его присутствии распределять вместе с мужем семейный бюджет, планировать дорогие покупки. При этом надо объяснять малышу приоритетность трат. Брать с собой к терминалу самообслуживания и показывать, сколько денег идет на погашение кредита. Давать ребенку небольшую сумму денег и отправлять за покупками. В списке должно быть 2-3 вещи. Так он и с ценами быстрее разберется, и поймет, сколько денег уходит на одни только привычные вещи.Во многих банках можно открыть ребенку, начиная с 6-ти лет,Ее открывают сами родители, но в присутствии юного клиента. Эта карта привязывается к родительской. С ее помощью можно учить школьника откладыванию денег на конкретную покупку. Вместе с ним пополняйте ее или снимайте деньги. Разрешите малышу самостоятельно расплатиться за свою долгожданную покупку.Такой подход приучит ребенка к ожиданию. Он перестанет капризно требовать приобретения желаемого предмета в скором будущем, так как уже привыкнет к нормальной финансовой схеме:Ведь истинная причина всегда кроется в другом. Именно ее и должна знать юная личность. Расскажите, насколько это некачественный товар, какой вред он несет здоровью. Если это энная по счету игрушка, которой он увлекается только на несколько дней, а еще ребенок мечтает о дорогой покупке, то отложите приобретение развлекательного предмета до следующего дня. Придя же домой, сразу возьмите листик и поделите стоимость дорогого предмета на цену этой мелкой игрушки. Пусть ребенок увидит, к чему приведет эта покупка, и сделает выбор или в пользу сиюминутного увлечения или в пользу действительно нужной вещи.Продолжать перечень рекомендаций можно до бесконечности. Часть я озвучила. Вам же проще будет поступить следующим образом, всю информацию, которую вы сами знаете и применяете в повседневной жизни относительно финансовой экономии, планировании, заработках и инвестировании порционно рассказывайте своим детям. Чем раньше в их головках будут посеяны зернышки финансовой грамотности, тем быстрее они взойдут. И тогда в подростковом возрасте ваш наследник уж точно тайно от вас кредит на свое имя не оформит.------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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