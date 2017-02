ASD21 Интересующийся

Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Запорожье Инвестирую в: HYIP Регистрация: 17.04.2016 Сообщений: 106 Благодарностей: 6 КП: 0.000

Re: in-timer.net - In-timer Цитата: HDS Сообщение от О вк шлак подтянули на мобилу перекошеный в ****о

in-timer -91.79 Sent Payment 90.00 USD to account U13700728. Memo: Shopping Cart Payment. пополнение внутреннего счета пользователя asd21. Payment ID: 7

С Богом! Ну что за мода пошла проекты гнобить с ходу-то!!!Нормальный фастик на любителя,несколько фишек,адекватный админ,не прячетсяникогда,я был в 5-ти его проектах.Работать можно и заработать тоже.МОЙ ДЕПОЗИТ 15:18 12.02.17 Transfer 164049341 U13700728in-timer -91.79 Sent Payment 90.00 USD to account U13700728. Memo: Shopping Cart Payment. пополнение внутреннего счета пользователя asd21. Payment ID: 7С Богом!

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Платящие проекты __________________Платящие проекты https://vk.com/club122574623