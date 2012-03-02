Lordborg Топ Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 03.02.2014 Сообщений: 6,682 Благодарностей: 857 КП: 0.108

in-timer.net - In-timer

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!







Я не админ / владелец сайта

Старт был 12.02.2017 в 18-00 по МСК







О проекте:

Основная наша задача - это предоставить удобный, достаточно простой и понятный интерфейс, чтобы каждый пользователь интернет мог получать доход в сфере облачного майнинга. При этом вам не нужно разбираться в криптовалютах, создавать кошельки для различных криптовалют и так далее. Все рутинную работу за вас выполнит проект, а вы получаете прибыль в удобной для вас форме.

Проект занимается инвестициями в сфере криптовалют. Несмотря на то, что криптовалюты уже достаточно освоенная сфера для инвесторов, здесь по прежнему присутствует достаточно возможностей получать очень хорошую доходность.

Чем конкретно мы занимаемся?

1. Инвестиции в облачный майнинг криптовалют. Мы работаем не только с широкоизвестным Bitcoin, но и многими другими - менее известными, но зачастую более прибыльными криптовалютами. На данный момент мы не располагаем собственными мощностями, но, благодаря тому что мы инвестируем крупные суммы нам удается договориться с руководством дата-центров об очень выгодных условиях сотрудничества. Намного более выгодными, чем могут получить индивидуальные инвесторы. Мы работаем только с самыми надежными и зарекомендовавшими себя компаниями в сфере облачного майнинга. Со многими из них мы уже работаем несколько лет как индивидуальные инвесторы.

2. Мы инвестируем в перспективные и еще недооцененные криптовалюты. Мы попросту покупаем по невысокой цене такую криптовалюту, если видим перспективу значительного роста. Не все такие вложения приносят существенную прибыль, но периодически некоторые криптовалюты показывают огромный рост. По итогу доход от такой деятельности иногда даже превышает рентабельность облачного майнинга. Недостатком является неравномерность прибыли, но для этого у нас в портфеле как раз и имеется облачный майнинг.

3. Когда объем наших средств достигнет определенного запланированного уровня, мы запустим облачным майнингом на собственных мощностях. Сейчас идут консультации со специалистами в этом вопросе. Конечно, для этого потребуются вложить значительные инвестиции и сформировать команду технических специалистов в данной сфере. Это масштабная задача, но наши расчеты показали, что эти вложения себя оправдают.



Маркетинг:





Инвестиционный план:

Вклады: 3-1000$

Начисление: 7% в сутки (проценты начисляются ежесекундно)

При нажатии кнопки "Ускоритель" рост доходов ускоряется до 10% в сутки на 1 сутки (но тогда вывод денег на эти 24 часа полностью замораживается)

Каждый день в 00 по серверному времени прибыль с вклада и рефка с партнёрки автореинвестируются (если вы их ещё не сняли) и по ним также начинают идти проценты

Депозит можно вывести в любой момент

При регистрации дают 1$ на бонусный счёт. Он приносит 3% в сутки



Особенности ввода и вывода средств:

Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money

Выплаты инстант

Минимальный вклад 3$

Минималка на вывод 3$

При выводе денег есть комиссия 5%



Языки:





Партнёрская программа:

Партнёрка 7-lvl: 7%-1%-1%-1%-1%-1%-1% от вклада

Для активации программы нужно иметь активный депозит минимум на 1$



Контакты администрации:

Группа вк:

Скайп: moneytimer999

Есть форма для обратной связи на самом сайте



Мой вклад / листинг:





Мой вклад в личном кабинете in-timer.net:





Обзор копилки in-timer.net от толкового админа! Фаст приносит до 10% в сутки!

YouTube YouTube

Свои отзывы о in-timer.net можете оставлять в комментариях под темой. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.Я не несу ответственности за ваши решения!Основная наша задача - это предоставить удобный, достаточно простой и понятный интерфейс, чтобы каждый пользователь интернет мог получать доход в сфере облачного майнинга. При этом вам не нужно разбираться в криптовалютах, создавать кошельки для различных криптовалют и так далее. Все рутинную работу за вас выполнит проект, а вы получаете прибыль в удобной для вас форме.Проект занимается инвестициями в сфере криптовалют. Несмотря на то, что криптовалюты уже достаточно освоенная сфера для инвесторов, здесь по прежнему присутствует достаточно возможностей получать очень хорошую доходность.Чем конкретно мы занимаемся?1. Инвестиции в облачный майнинг криптовалют. Мы работаем не только с широкоизвестным Bitcoin, но и многими другими - менее известными, но зачастую более прибыльными криптовалютами. На данный момент мы не располагаем собственными мощностями, но, благодаря тому что мы инвестируем крупные суммы нам удается договориться с руководством дата-центров об очень выгодных условиях сотрудничества. Намного более выгодными, чем могут получить индивидуальные инвесторы. Мы работаем только с самыми надежными и зарекомендовавшими себя компаниями в сфере облачного майнинга. Со многими из них мы уже работаем несколько лет как индивидуальные инвесторы.2. Мы инвестируем в перспективные и еще недооцененные криптовалюты. Мы попросту покупаем по невысокой цене такую криптовалюту, если видим перспективу значительного роста. Не все такие вложения приносят существенную прибыль, но периодически некоторые криптовалюты показывают огромный рост. По итогу доход от такой деятельности иногда даже превышает рентабельность облачного майнинга. Недостатком является неравномерность прибыли, но для этого у нас в портфеле как раз и имеется облачный майнинг.3. Когда объем наших средств достигнет определенного запланированного уровня, мы запустим облачным майнингом на собственных мощностях. Сейчас идут консультации со специалистами в этом вопросе. Конечно, для этого потребуются вложить значительные инвестиции и сформировать команду технических специалистов в данной сфере. Это масштабная задача, но наши расчеты показали, что эти вложения себя оправдают.Вклады: 3-1000$Начисление: 7% в сутки (проценты начисляются ежесекундно)При нажатии кнопки "Ускоритель" рост доходов ускоряется до 10% в сутки на 1 сутки (но тогда вывод денег на эти 24 часа полностью замораживается)Каждый день в 00 по серверному времени прибыль с вклада и рефка с партнёрки автореинвестируются (если вы их ещё не сняли) и по ним также начинают идти процентыДепозит можно вывести в любой моментПри регистрации дают 1$ на бонусный счёт. Он приносит 3% в суткиПополнение и вывод через Payeer, Perfect MoneyВыплаты инстантМинимальный вклад 3$Минималка на вывод 3$При выводе денег есть комиссия 5%Партнёрка 7-lvl: 7%-1%-1%-1%-1%-1%-1% от вкладаДля активации программы нужно иметь активный депозит минимум на 1$Группа вк: https://vk.com/profittimer Скайп: moneytimer999Есть форма для обратной связи на самом сайтеСвои отзывы о in-timer.net можете оставлять в комментариях под темой.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

МОЙ БЛОГ О ЗАРАБОТКЕ В ИНТЕРНЕТЕ LORDBORG.RU | ♛ЛУЧШИЕ ИГРЫ С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ♛ | ►HYIP-МОНИТОРИНГ◄

ВЕДУ ВИДЕОБЛОГ О ХАЙПАХ С 2013 ГОДА | 💰МОИ ВКЛАДЫ💰 __________________