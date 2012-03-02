Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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in-timer.net - In-timer

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:28
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 6,682
Благодарностей: 857
КП: 0.108
in-timer.net - In-timer
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 12.02.2017 в 18-00 по МСК



О проекте:
Основная наша задача - это предоставить удобный, достаточно простой и понятный интерфейс, чтобы каждый пользователь интернет мог получать доход в сфере облачного майнинга. При этом вам не нужно разбираться в криптовалютах, создавать кошельки для различных криптовалют и так далее. Все рутинную работу за вас выполнит проект, а вы получаете прибыль в удобной для вас форме.
Проект занимается инвестициями в сфере криптовалют. Несмотря на то, что криптовалюты уже достаточно освоенная сфера для инвесторов, здесь по прежнему присутствует достаточно возможностей получать очень хорошую доходность.
Чем конкретно мы занимаемся?
1. Инвестиции в облачный майнинг криптовалют. Мы работаем не только с широкоизвестным Bitcoin, но и многими другими - менее известными, но зачастую более прибыльными криптовалютами. На данный момент мы не располагаем собственными мощностями, но, благодаря тому что мы инвестируем крупные суммы нам удается договориться с руководством дата-центров об очень выгодных условиях сотрудничества. Намного более выгодными, чем могут получить индивидуальные инвесторы. Мы работаем только с самыми надежными и зарекомендовавшими себя компаниями в сфере облачного майнинга. Со многими из них мы уже работаем несколько лет как индивидуальные инвесторы.
2. Мы инвестируем в перспективные и еще недооцененные криптовалюты. Мы попросту покупаем по невысокой цене такую криптовалюту, если видим перспективу значительного роста. Не все такие вложения приносят существенную прибыль, но периодически некоторые криптовалюты показывают огромный рост. По итогу доход от такой деятельности иногда даже превышает рентабельность облачного майнинга. Недостатком является неравномерность прибыли, но для этого у нас в портфеле как раз и имеется облачный майнинг.
3. Когда объем наших средств достигнет определенного запланированного уровня, мы запустим облачным майнингом на собственных мощностях. Сейчас идут консультации со специалистами в этом вопросе. Конечно, для этого потребуются вложить значительные инвестиции и сформировать команду технических специалистов в данной сфере. Это масштабная задача, но наши расчеты показали, что эти вложения себя оправдают.

Маркетинг:


Инвестиционный план:
Вклады: 3-1000$
Начисление: 7% в сутки (проценты начисляются ежесекундно)
При нажатии кнопки "Ускоритель" рост доходов ускоряется до 10% в сутки на 1 сутки (но тогда вывод денег на эти 24 часа полностью замораживается)
Каждый день в 00 по серверному времени прибыль с вклада и рефка с партнёрки автореинвестируются (если вы их ещё не сняли) и по ним также начинают идти проценты
Депозит можно вывести в любой момент
При регистрации дают 1$ на бонусный счёт. Он приносит 3% в сутки

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money
Выплаты инстант
Минимальный вклад 3$
Минималка на вывод 3$
При выводе денег есть комиссия 5%

Языки:


Партнёрская программа:
Партнёрка 7-lvl: 7%-1%-1%-1%-1%-1%-1% от вклада
Для активации программы нужно иметь активный депозит минимум на 1$

Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/profittimer
Скайп: moneytimer999
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете in-timer.net:


Обзор копилки in-timer.net от толкового админа! Фаст приносит до 10% в сутки!


Свои отзывы о in-timer.net можете оставлять в комментариях под темой.
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Lordborg на форуме  
Старый Вчера, 23:32
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,723
Благодарностей: 4,487
КП: 0.005
Re: in-timer.net - In-timer
О вк шлак подтянули на мобилу перекошеный в ****о
__________________
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HDS вне форума  
Старый Вчера, 23:35
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 5,297
Благодарностей: 4,194
КП: 0.049
Re: in-timer.net - In-timer
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
При регистрации дают 1$ на бонусный счёт
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
Минималка на вывод 3$
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
Начисление: 7% в сутки
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
При выводе денег есть комиссия 5%
ну и намудрил админ
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deneb на форуме  
Старый Вчера, 23:36
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 25
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.10.2015
Сообщений: 26
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Зайшол на проверку
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Нажмите на изображение для увеличения Название: screenshot_47.png Просмотров: 7 Размер: 27.3 Кб ID: 178894  
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6lymon6 вне форума  
Старый Вчера, 23:36
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 6,682
Благодарностей: 857
КП: 0.108
Автор темы Re: in-timer.net - In-timer
Цитата:
Сообщение от deneb Посмотреть сообщение
ну и намудрил админ
Главное чтобы результат получился
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

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Lordborg на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Вчера, 23:53
#6
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Запорожье
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.04.2016
Сообщений: 106
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: in-timer.net - In-timer
Цитата:
Сообщение от HDS Посмотреть сообщение
О вк шлак подтянули на мобилу перекошеный в ****о
Ну что за мода пошла проекты гнобить с ходу-то!!!Нормальный фастик на любителя,несколько фишек,адекватный админ,не прячетсяникогда,я был в 5-ти его проектах.Работать можно и заработать тоже.МОЙ ДЕПОЗИТ 15:18 12.02.17 Transfer 164049341 U13700728
in-timer -91.79 Sent Payment 90.00 USD to account U13700728. Memo: Shopping Cart Payment. пополнение внутреннего счета пользователя asd21. Payment ID: 7
С Богом!
__________________
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Платящие проекты https://vk.com/club122574623
ASD21 на форуме  
Старый Вчера, 23:56
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 5,297
Благодарностей: 4,194
КП: 0.049
Re: in-timer.net - In-timer
Цитата:
Сообщение от ASD21 Посмотреть сообщение
Ну что за мода пошла проекты гнобить с ходу-то!!!Нормальный фастик на любителя
наверное потому что все очень дешево выглядит, но главное конечно чтоб админ дал заработать..
__________________
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deneb на форуме  
Старый Вчера, 23:57
#8
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 6,682
Благодарностей: 857
КП: 0.108
Автор темы Re: in-timer.net - In-timer
Проект In-timer платит:
__________________
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Lordborg на форуме  
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