Стартап Nura привлек $4,6 млн для своих инновационных наушников

Сотрудники издания TechCrunch на протяжении прошлого лета тестировали прототип пользовательских наушников Nura, и им очень понравилось качество их звучания. По-видимому, они были не одиноки в этом, так как вскоре австралийский стартап собрал $1,8 млн. на краудфандинговой платформе Kickstarter. Это вдвойне впечатляет, если учесть тот факт, что денежные средства предоставили те пользователи, у которых не было возможности их самостоятельно опробовать.
Судя по всему, компания впечатлила еще более состоятельных людей, так как сегодня утром объявила о получении $4,6 инвестиций, которые возглавили венчурные фонды Sydneysiders, Blackbird Ventures, а также представители британской музыкальной индустрии Рик Салмон и Брайан Мессаг (из известной музыкальной компании ATC Management).
"Люди, которые поверили в продукцию Nura – это те, кто действительно беспокоится о качестве звучания", – заявил генеральный директор стартапа Кайл Слейтер. "В отличие от других систем, наша автоматическая диагностическая технология полностью учитывает строение ушного профиля пользователя и не подвержена влиянию шума и прочих когнитивных процессов, а это означает что Nuraphones единственный продукт, который действительно может обеспечить чистое персонализированное звучание для каждого слушателя.
Nuraphones созданы таким образом, чтобы предоставить пользователям эквалайзер на основе формы уха своего владельца, эффективно использующий сочетание программного обеспечения и специально разработанных для этого наушников. Большое количество крупных и небольших производителей наушников многое сделали для развития своих продуктов, но подобное решение используется впервые.
Первая партия наушников Nuraphones будет отправлена бекерам с краудфандинговой платформы Kickstarter до конца текущего года по цене $399 (или $299 для самых ранних «пташек»).
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/02/13/nu...phone-funding/
https://text.ru/antiplagiat/58a201f72d695