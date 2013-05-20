Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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smartcapital.pro - SmartCapital

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:46
#1
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 310
Благодарностей: 27
КП: 0.087
smartcapital.pro - SmartCapital
Я не администратор и не создатель проекта.

Новый проект: SmartCapital
Старт 13.02.2017

О кампании:
Цитата:
"Smartcapital" ltd - финансовая компания работающая с ведущими мировыми трейдинговыми организациями, поставляя им самую актуальну финансовую аналитику и сводки ведущих корпораций, с капитализацией более 750млн долларов. Наши профессиональные специалисты по всему миру собирают информацию и анализируют всевозможные факторы, которые повлияют на цены акций компаний а так же на валютные пары. Многие наши сотрудники работают в дистанционном режиме, так как мировые биржи открываются в разное время, а каждая минута очень важна в этой сфере.

Наши клиенты - это:
- Лица, которые в соответствии с законом имеют право предоставлять финансовые услуги на территории РФ.
- Лица, осуществляющие деятельность по оказанию посреднических услуг на рынках финансовых услуг.
- Объединения финансовых учреждений, которые включены в реестр саморегулируемых организаций.
- Потребители финансовых услуг.
* Законами по вопросам регулирования отдельных рынков финансовых услуг могут определяться другие участники рынков финансовых услуг.

Недавно, на заседании старших партнеров "Smartcapital", было принято решение перейти на онлайн платформу для увеличения активов для работы на бирже. Используя свой многолетний опыт фундаментального и технического анализа мы расчитываем достичь наилучшего взаимовыгодного результата.

Отдел управления рисками позволит нам управлять всеми потоками даже в критических обстоятельствах, диверсифицируя все депозиты и открытые позиции. Мы используем новейшие методы и техническое оборудование для успешной работы.
Инвестиционные планы:
BASIC
1-10$
Срок работы депозита

1 ДЕНЬ
Начисление 10%
Партнерская программа
%10-4-1

INVESTOR
11-100$
Срок работы депозита

2 ДНЯ
Начисление 30%
Партнерская программа
%10-4-1

ADVANCED
101-1000$
Срок работы депозита

3 ДНЯ
Начисление 50%
Партнерская программа
%10-4-1




Подробности:
Минимальный вклад: 1$
Максимальный вклад: 1000$
Минимальная сумма на вывод: 1$
Платёжные системы: Payeer|Perfect Money|QIWI
Реферальские: 10%-4%-1%
Выплаты: вручную

Мой вклад:
Дата операции: 13 Фев 2017 15:22
ID операции: 306472629
Тип операции: перевод
Магазин: smartcapital.pro
Статус: выполнен
Сумма списания: 8.00 $
Сумма получения: 8.00 $


Ознакомиться и зарегистрироваться
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

ХОРОШАЯ ПРОВЕРКА ПРОЕКТА В ВК
kosmonitor на форуме  
Старый Сегодня, 22:51
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,677
Благодарностей: 2,905
КП: 0.008
Re: smartcapital.pro - SmartCapital
очередной супер проект на сутки
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Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 22:52
#3
Интересующийся
 
Имя: Паша
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 114
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Re: smartcapital.pro - SmartCapital
Дата операции: 13 Фев 2017 18:58
ID операции: 306605680
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 3.15 $
Комментарий: SmartCapital.pro

От: P39044192
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WMbiznesmen на форуме  
Старый Сегодня, 22:53
#4
Любитель
 
Имя: RichMonkey
Пол: Мужской
Адрес: SPb
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.06.2016
Сообщений: 337
Благодарностей: 17
КП: 0.000
Re: smartcapital.pro - SmartCapital
✅ SMART CAPITAL ✅ Платит ➕ Последняя выплата: 3.80 USD 💵 Вложено в проект: 15 USD 💰 Всего получено: 3.80 USD

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