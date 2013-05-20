smartcapital.pro - SmartCapital

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
"Smartcapital" ltd - финансовая компания работающая с ведущими мировыми трейдинговыми организациями, поставляя им самую актуальну финансовую аналитику и сводки ведущих корпораций, с капитализацией более 750млн долларов. Наши профессиональные специалисты по всему миру собирают информацию и анализируют всевозможные факторы, которые повлияют на цены акций компаний а так же на валютные пары. Многие наши сотрудники работают в дистанционном режиме, так как мировые биржи открываются в разное время, а каждая минута очень важна в этой сфере.
Наши клиенты - это:
- Лица, которые в соответствии с законом имеют право предоставлять финансовые услуги на территории РФ.
- Лица, осуществляющие деятельность по оказанию посреднических услуг на рынках финансовых услуг.
- Объединения финансовых учреждений, которые включены в реестр саморегулируемых организаций.
- Потребители финансовых услуг.
* Законами по вопросам регулирования отдельных рынков финансовых услуг могут определяться другие участники рынков финансовых услуг.
Недавно, на заседании старших партнеров "Smartcapital", было принято решение перейти на онлайн платформу для увеличения активов для работы на бирже. Используя свой многолетний опыт фундаментального и технического анализа мы расчитываем достичь наилучшего взаимовыгодного результата.
Отдел управления рисками позволит нам управлять всеми потоками даже в критических обстоятельствах, диверсифицируя все депозиты и открытые позиции. Мы используем новейшие методы и техническое оборудование для успешной работы.
Инвестиционные планы: BASIC
1-10$
Срок работы депозита
1 ДЕНЬ
Начисление 10%
Партнерская программа
%10-4-1
INVESTOR
11-100$
Срок работы депозита
2 ДНЯ
Начисление 30%
Партнерская программа
%10-4-1
ADVANCED
101-1000$
Срок работы депозита
3 ДНЯ
Начисление 50%
Партнерская программа
%10-4-1