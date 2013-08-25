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Что мешает украинским банкам проходить проверку НБУ

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Старый Сегодня, 22:35
#1
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Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 231
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Что мешает украинским банкам проходить проверку НБУ


Нацбанк проводит диагностику активов еще 37 банковских учреждений. Из тех 60, в которых проверка уже выполнялась, для 21 банка была предписана капитализация, план по которой не смогли выполнить 4 банка. Экономист Игорь Бураковский назвал те факторы, которые по его мнению, вызвали проблемы в системе.

Главный фактор касается общеэкономической среды, которая в Украине традиционно усложняет жизнь банкам, а в условиях сегодняшнего кризиса риски значительно возрастают, тогда как поле для кредитования сужается. Высокие риски требуют от банков значительных резервов.

Второй фактор кроется в том, что большинство украинских банков имеют низкий уровень внутреннего менеджмента. Есть в Украине банки с неадекватной системой управления рисками, которые постоянно проводят операции с нарушением постановления регулятора обречены рано или поздно столкнуться с существенными проблемами. Еще одной ключевой проблемой украинской банковской системы является проблема внутреннего финансирования. Многие банки их владельцами используются для выкачивания средств, чтобы вкладывать их куда-то еще.

Не менее важной является и проблема превентивного контроля. Национальный банк реагирует на проблемы только когда речь идет уже о систематических нарушениях и ликвидации банков. Важно проводить последовательное стресс-тестирование всех банков, а не только избранных, ведь проблемы в системе, могут зацепить любой банк.

Существует множество нюансов в работе банков и НБУ должен определять природу проблем, анализировать опыт закрытия банков и применения некоторых определенных санкций против них. Есть ряд случаев, когда позиция Нацбанка относительно некоторых банков была черезчур жесткой, в других случаслучабовмешивался слишком поздно, в момент, когда счета банка уже фактически были пусты.

И говоря о проблемах в банковской системе, нельзя не упомянуть коррупцию, которая есть не только в самих банках, но и в Нацбанке. И это важный момент, который указывает на то, что в Украине еще только предстоит построить нормальную, цивилизованную и взаимоответственную систему отношений между банками и регулятором. Это очень важно не только для того, чтобы банковская система могла развиваться, но и для того, чтобы она не создавала проблем для самой экономики страны.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/89b7...ef60bca3f172d/
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