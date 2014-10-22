Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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SelectedBet.com - прогнозы на спорт

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Старый Сегодня, 22:18
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
SelectedBet.com - прогнозы на спорт
Доброго времени суток уважаемые форумчане.

Хотел представить свой сайт со спортивными прогнозами - SelectedBet

Группа вк - VK SelectedBet

Сайт работает относительно недавно. В данный момент в работе задействовано четверо аналитиков. Прогнозы на сайте рассчитаны для игры на дистанции. Прогнозы дублируются на верификаторах.
Стоимость подписок на капперов приемлема и не кусается (2-2.5к на месяц)
В группе вк выкладываем бесплатные прогнозы.
В данный момент сайт совсем "зеленый" и не блещет дизайном и функционалом, со временем постепенно будем дорабатывать. Главное - качественные прогнозы!
Спасибо за внимание, буду рад отзывам и критике любого рода!
__________________
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AleksandrSergeevich на форуме  
Старый Сегодня, 22:40
#2
Профессионал
 
Имя: מא
Пол: Мужской
Адрес: באר שבע
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 1,400
Благодарностей: 787
КП: 0.053

награды Волшебный горшочек 
Re: SelectedBet.com - прогнозы на спорт
Цитата:
Сообщение от AleksandrSergeev... Посмотреть сообщение
В данный момент в работе задействовано четверо аналитиков
двое из них не бывшие профессиональные футболисты из ФНЛ?
Цитата:
Сообщение от AleksandrSergeev... Посмотреть сообщение
Прогнозы дублируются на верификаторах
ссылочку не видно
__________________
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моя пиханина
SergioConceicao на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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