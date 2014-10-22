SelectedBet.com - прогнозы на спорт

Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Хотел представить свой сайт со спортивными прогнозами - SelectedBet
Группа вк - VK SelectedBet
Сайт работает относительно недавно. В данный момент в работе задействовано четверо аналитиков. Прогнозы на сайте рассчитаны для игры на дистанции. Прогнозы дублируются на верификаторах.
Стоимость подписок на капперов приемлема и не кусается (2-2.5к на месяц)
В группе вк выкладываем бесплатные прогнозы.
В данный момент сайт совсем "зеленый" и не блещет дизайном и функционалом, со временем постепенно будем дорабатывать. Главное - качественные прогнозы!
Спасибо за внимание, буду рад отзывам и критике любого рода!