Анна Чернобай Мастер

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,524 Благодарностей: 573 КП: 0.356

21 Inc создает "убийцу LinkedIn"

Криптовалютная компания 21 Inc запустила платную платформу электронной почты, которая достаточно сильно отличается от других проектов организации, ранее фокусировавшейся на средствах технического обеспечения биткоина, в том числе устройствах для майнинга. Подобный шаг – очередная резкая смена стратегии, коих было несколько с момента основания компании.



Изначально компания была основана для разработки устройств майнинга, однако после назначения нового генерального директора Баладжи Шринивасана (Balaji Srinivasan), организация сфокусировалась на поставке майнинговых чипов, встроенных в устройства как для корпоративного, так и для личного использования.



Затем, в марте 2016 года, компания запустила proof-of-concept сети устройств, направленной на наблюдение за криптовалютными сайтами.

Новая коммуникационная платформа – очередной эволюционный этап для 21 Inc, хотя Шринивасан и отмечает, что работа над этой идеей велась некоторое время, указывая на SMS-версию текущего продукта, выпущенную в 2015 году.



«Позволяя людям зарабатывать биткоины за то, что они отвечают на электронную почту или выполняют определенные задания, может способствовать привлечению в криптовалютное сообщество миллионов новых пользователей», - отмечает Шринивасан.



В предыдущей SMS-версии продукта 21 Inc продемонстрировала пользователям как установить программу 21 Bitcoin Computer, чтобы получать оплачиваемые сообщения от кого угодно, не раскрывая при этом номер получателя. Новая платформа позволяет получить доступ к тому же сервису без установки специального ПО.



Награда для получателя



Новый сервис, доступный через сайт и приложение MacOS, очень схож с LinkedIn InMail. Как отмечает Шринивасан – это ближайший конкурент их платформы. Некоторые энтузиасты, включая Крейга Лойера (Craig Lauer), бизнес-ангела и наставника TechStars и EvoNexus, заявили, что они предпочтут использовать платформу 21 вместо LinkedIn. По мнению Шринивасана, такой ажиотаж может быть связан с тем, что в их сети получатель зарабатывает деньги, а не платформа, как это устроено на LinkedIn.



Когда пользователь посылает электронное сообщение на платформе 21, она добавляет к транзакции комиссию в размере 10% - именно это и является заработком компании. Несмотря на небольшой размер комиссии, она может принести значительную прибыль для организации.



Надбавка к цене



Очень часто среди ранних пользователей наблюдается тенденция к установке высоких цен (при этом люди готовы платить за доступ). Например, Бен Горовиц из Andreessen Horowitz установил отметку в 100 долларов в своем аккаунте на платформе. С такими высокими ценами многие задаются вопросом, какова будет польза от применения биткоинов в таких случаях – возможно, будет проще просто подключить дебетовую или кредитную карту для оплаты. При этом Шринивасан отмечает, что биткоины все же имеют больше преимуществ:

Цитата: «Они позволяют получать постоянный доход, не привязывая свой банковский счет, работать вне зависимости от границ и получать как большие, так и маленькие платежи».



Цитата: «Наша цель – сделать возможным отправку людям конкретных задач. Точно также, как ваше резюме помогает оценить насколько вы способны к выполнению работы, подтвержденные профили в сети 21 оценивают вас как исполнителя для выполнения онлайн-заданий, оплачиваемых в биткоинах», -



Gerson Lehrman Group, экспертная сеть, предоставляющая услуги по независимым консультациям также предлагает аналогичное решение, как и 21 Inc. Однако оно направлено на исследование участников и награждение пользователей виртуальными кредитами и денежными выплатами.



Смешанные отзывы



Джон Лайт (John Light), глава товарного маркетинга в Abra, мобильного приложения для перевода средств на базе биткоина, предположил, что оплачиваемые электронные сообщения для платформы - лишь способ выхода на рынок задач.

Цитата: «Такой вариант использования электронной почты кажется достаточно хорошей идеей, особенно для тех, кто получает много входящих запросов и кому необходимо применить какой-нибудь фильтр, чтобы решить кому стоит отвечать – особенно, если эти люди не входят в их сеть», -



Цитата: «Продукт обмена сообщениями также очень полезен, потому что он общедоступен… и играет роль маркетингового инструмента».

«У Цитата: станавливать цены на подобные вещи… это как если бы я сказал, что хочу рассказать вам что-то интересное, а вы бы попросили меня заплатить за это 50 долларов. Я бы послал вас куда подальше», -



Также стоит отметить высокие цены, которые устанавливают некоторые люди – молодые предприниматели или разработчики, а также журналисты с небольшим портфолио. Подобное поведение также негативно влияет на платформу.

Цитата: «Это не идеальное решение», - Цитата: «однако, это новая опция для нежелательных сообщений, не требующая предварительной фильтрации».



Дополнительным стимулом для некоторых может стать то, что полученные деньги за входящие сообщения или заработанные за выполнение заданий можно пожертвовать трем разным «технически подкованным и дружелюбным к биткоинам» благотворительным организациям, отмечает Шринивасан.



Цитата: «Цена – это сигнал того, что деньги могут быть очень интересным способом расстановки приоритетов в сообщениях», - Цитата: «В тоже время, многие получатели особо не нуждаются в средствах, поэтому жертвование на благотворительность – хорошая причина использовать креативное решение». Выход из игры?



Тем не менее некоторые участники сообщества все еще сомневаются в целесообразности проекта. В общем и целом, Воган и другие наблюдатели вопрошают – не пытается ли компания 21 Inc просто собрать большую базу пользователей – новый актив, который организация затем сможет продать.



Цитата: «Если вы пытаетесь продать свою компанию и показать возможности быстрого привлечения клиентов, то подобная платформа может стать отличным способом сделать это», -



При этом Лайт не вполне соглашается с подобной позицией, отмечая, что целью компании может быть поиск эффективной бизнес-модели, которая позволит 21 занять определенную нишу.



Хоть основание подобной платформы вовсе необязательно является отчаянным шагом, Воган считает, что способности компании 21 в области зарабатывания денег могут быть сильно ограничены, так как как их бизнес, связанный с оборудованием для майнинга, пока что не имел коммерческого успеха. По мнению Вогана, последняя резкая смена стратегии компании показывает, что она экспериментирует с бизнес-моделями, которые позволяет ей наконец зарабатывать.



Источник Криптовалютная компания 21 Inc запустила платную платформу электронной почты, которая достаточно сильно отличается от других проектов организации, ранее фокусировавшейся на средствах технического обеспечения биткоина, в том числе устройствах для майнинга. Подобный шаг – очередная резкая смена стратегии, коих было несколько с момента основания компании.Изначально компания была основана для разработки устройств майнинга, однако после назначения нового генерального директора Баладжи Шринивасана (Balaji Srinivasan), организация сфокусировалась на поставке майнинговых чипов, встроенных в устройства как для корпоративного, так и для личного использования.Затем, в марте 2016 года, компания запустила proof-of-concept сети устройств, направленной на наблюдение за криптовалютными сайтами.Новая коммуникационная платформа – очередной эволюционный этап для 21 Inc, хотя Шринивасан и отмечает, что работа над этой идеей велась некоторое время, указывая на SMS-версию текущего продукта, выпущенную в 2015 году.«Позволяя людям зарабатывать биткоины за то, что они отвечают на электронную почту или выполняют определенные задания, может способствовать привлечению в криптовалютное сообщество миллионов новых пользователей», - отмечает Шринивасан.В предыдущей SMS-версии продукта 21 Inc продемонстрировала пользователям как установить программу 21 Bitcoin Computer, чтобы получать оплачиваемые сообщения от кого угодно, не раскрывая при этом номер получателя. Новая платформа позволяет получить доступ к тому же сервису без установки специального ПО.Новый сервис, доступный через сайт и приложение MacOS, очень схож с LinkedIn InMail. Как отмечает Шринивасан – это ближайший конкурент их платформы. Некоторые энтузиасты, включая Крейга Лойера (Craig Lauer), бизнес-ангела и наставника TechStars и EvoNexus, заявили, что они предпочтут использовать платформу 21 вместо LinkedIn. По мнению Шринивасана, такой ажиотаж может быть связан с тем, что в их сети получатель зарабатывает деньги, а не платформа, как это устроено на LinkedIn.Когда пользователь посылает электронное сообщение на платформе 21, она добавляет к транзакции комиссию в размере 10% - именно это и является заработком компании. Несмотря на небольшой размер комиссии, она может принести значительную прибыль для организации.Очень часто среди ранних пользователей наблюдается тенденция к установке высоких цен (при этом люди готовы платить за доступ). Например, Бен Горовиц из Andreessen Horowitz установил отметку в 100 долларов в своем аккаунте на платформе. С такими высокими ценами многие задаются вопросом, какова будет польза от применения биткоинов в таких случаях – возможно, будет проще просто подключить дебетовую или кредитную карту для оплаты. При этом Шринивасан отмечает, что биткоины все же имеют больше преимуществ:Видимо помимо этих преимуществ пользователей также привлекает на платформу возможность заработать 2 доллара в биткоинах только за то, что они прочитали о работе сайта и завели там аккаунт.отмечает Шринивасан.Gerson Lehrman Group, экспертная сеть, предоставляющая услуги по независимым консультациям также предлагает аналогичное решение, как и 21 Inc. Однако оно направлено на исследование участников и награждение пользователей виртуальными кредитами и денежными выплатами.Джон Лайт (John Light), глава товарного маркетинга в Abra, мобильного приложения для перевода средств на базе биткоина, предположил, что оплачиваемые электронные сообщения для платформы - лишь способ выхода на рынок задач.отмечает Лайт.При этом другие, например, Уэйн Воган (Wayne Vaughan), основатель и директор Tierion, выражают скептицизм в отношении нового проекта – не только из-за оплачиваемых входящих, но и из-за задач платформы в целом. В современном мире такие социальные сигналы как представление друг другу общим знакомым более ценны, чем денежные компенсации, предполагает Воган.«Усказал Воган.Также стоит отметить высокие цены, которые устанавливают некоторые люди – молодые предприниматели или разработчики, а также журналисты с небольшим портфолио. Подобное поведение также негативно влияет на платформу.подытоживает Лайт, -Безусловно всегда будут и другие способы связи, такие как открытые сети типа Твиттера. Но в них владельцы аккаунтов не гарантируют ответ, чего можно было бы от них ожидать, если бы им была предложена за это оплата.Дополнительным стимулом для некоторых может стать то, что полученные деньги за входящие сообщения или заработанные за выполнение заданий можно пожертвовать трем разным «технически подкованным и дружелюбным к биткоинам» благотворительным организациям, отмечает Шринивасан.говорит Шринивасан.Тем не менее некоторые участники сообщества все еще сомневаются в целесообразности проекта. В общем и целом, Воган и другие наблюдатели вопрошают – не пытается ли компания 21 Inc просто собрать большую базу пользователей – новый актив, который организация затем сможет продать.отмечает Воган.При этом Лайт не вполне соглашается с подобной позицией, отмечая, что целью компании может быть поиск эффективной бизнес-модели, которая позволит 21 занять определенную нишу.Хоть основание подобной платформы вовсе необязательно является отчаянным шагом, Воган считает, что способности компании 21 в области зарабатывания денег могут быть сильно ограничены, так как как их бизнес, связанный с оборудованием для майнинга, пока что не имел коммерческого успеха. По мнению Вогана, последняя резкая смена стратегии компании показывает, что она экспериментирует с бизнес-моделями, которые позволяет ей наконец зарабатывать.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________