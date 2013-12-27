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Наладить бизнес с Китаем

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Старый Сегодня, 21:07
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.04.2016
Сообщений: 5
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Наладить бизнес с Китаем
Здравствуйте! Меня зовут Алексей. я хотел бы создать бизнес на продаже Китайских товаров в России через интернет. Создать интернет магазин, получить инвестиции, купить товар в Китае, привезти его в Россию и продать товар. Весь доход будет зависеть от маржи это около 200% от себестоимости, не считая некоторые затраты на доставку товара из другого государства и проценты за транзакцию счетов оплаты. С выбором товара я определился. В дальнейшем буду расширять список товаров которые будут продаваться в магазине.

Цель №1- это найти товар который буду продавать, его я нашел.
Цель №2- увеличить средний чек в одну корзину.
Цель №3- продажа акций со страницы уже работающего интернет магазина.

нужная сумма инвестиций 1.000.000.00 руб. под 3% в месяц в течении двух лет с момента инвестирования. Выплаты начнутся после трех месяцев с момента собрания нужной суммы
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