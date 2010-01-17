Как рекламироваться в Вконтакте через биржу Sociate

Sociate.ru является системой автоматического размещения
разного рода рекламы в группах социальных сетей. Это очень удобно.
Если вам необходимо известить огромному числу пользователей
о вашем продукте или услугах, которые вы рекламируете,
то вы сможете осуществить этот процесс очень легко.
Самым важным преимуществом этого ресурса можно отметить то,
что в кратчайшие сроки вы сможете известить всем о своем продукте
или услуге без каких-либо усилий и затрат времени или сил.
Тем более, система поможет вам выбрать именно те сообщества и группы,
участники которых сразу заинтересуются вашим предложением.
Также вы сможете просматривать статистику вашей рекламной кампании.
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Смотрите видео: https://vimeo.com/197097264