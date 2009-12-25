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Доходность биткоина за последние 5 лет на 800% превысила показатели Facebook и Google

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Доходность биткоина за последние 5 лет на 800% превысила показатели Facebook и Google
С 2012 года годовая доходность биткоина на 800% превысила аналогичные показатели таких гигантов IT-индустрии, как Facebook и Google.

Такие цифры привел главы блокчейн-продуктов финансовой фирмы ARK Investment Management Кристофер Берниске, сообщает Bitcoinist.



Chris Burniske @ARKblockchain
Annual returns of @facebook, @amazon, @netflix & @Google vs #bitcoin, since Facebook's IPO on May 18, 2012.
06:35 - 12 февраля 2017

Как следует из приведенного графика, суммарный годовой доход биткоина с 2012 года, когда Facebook вышел на IPO, составил 212%.
Сам Facebook за это же время смог похвастать лишь 27,1% суммарного годового дохода.

Аналогичные показатели у Amazon составили 31%, более солидный показатель в 72,7% у Netflix, в то время как доходность Google оказалась достаточно скромной – 23%.

Таким образом, сравнивая показатели первой криптвалюты с Facebook и Google, можно говорить о том, что доходность биткоина за последние пять на 800% превысила показатели этих двух гигантов IT-рынка.

Долгосрочные инвестиции

Одновременно с этим аналитик JustForex Игорь Афа в своей колонке для Inside Futures выделил пять основных аспектов биткоина, которые, как он считает, делают его хорошей долгосрочной инвестицией и приведут к высокому спросу на криптовалюту уже в ближайшем будущем.

Среди них он назвал спрос со стороны китайских инвесторов, растущую вера в биткоин, общую политическую и финансовую нестабильность в мире, доступность криптовалюты и ее ограниченную эмиссию.

Тем временем на днях президент и главный стратег исследовательской фирмы Lamoureux & Co Ив Ламуре предположил, что в какой-то момент цена биткоина может добраться до отметки в $25,000.

«Биткоин находится на траектории, которая в итоге катапультирует его в территорию пузыря с конечной целью в $25,000 или даже больше. Многие составляющие, которые мы могли наблюдать у пузырей в прошлом, присутствуют сейчас у биткоина. Будь это тюльпаны, недвижимость или акции технологических компаний, пузыри требуют участия людей. И по мере того, как блокчейн проникает все глубже, доверие к технологии в основе биткоина растет. Мы считаем, что биткоин вошел в аналогичный цикл», — цитирует Ламуре Yahoo Finance.
Напомним, ранее Кристоф Берниске предположил, что одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) одного из биржевых инвестиционных биткоин-фондов, находящихся в процессе утверждения, может привести к спекулятивному росту стоимости криптовалюты.

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Метки
facebook, google, биткоин, графика, новости
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