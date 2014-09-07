Промысел - promisel-game.ru

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Старт проекта 12.02.2017
Промысел - онлайн игра с выводом денег.
Игра от администратора "Русичей"
Ваш аккаунт и игровая карта :
Улучшайте различные здания, которые будут приносить Вам ресурсы. Все монеты после продажи ресурсов Вы будете получать в пропорциях: 50% сразу на баланс для выплаты и 50% на счет для покупок для дальнейшего развития.
Чем выше уровень здания, тем больше продукции оно производит за одинаковый отрезок времени. Производить апгрейд возможно только после сбора продукции. Количество уровней не ограничено.
Однако не следует спешить и продавать все ресурсы сразу: некоторые из них понадобятся для улучшения других более прибыльных зданий. Ниже предоставлен список всех доступных в игре зданий, которые приносят доход, стоимость их апгрейда и доходность в виде ресурсов за месяц.
Маркетинг:
Курс: 100 ед. ресурсов = 1 монета
При регистрации 2500 монет в подарок.
Партнерская программа - 5% на баланс для вывода и 5% на счет для покупок.
Платежные системы: Payeer и PM
Для активации выплат необходимо пополнить счет на 100 Руб.
Наш вклад: