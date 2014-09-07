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Промысел - promisel-game.ru

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:04
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.09.2014
Сообщений: 3,456
Благодарностей: 253
КП: 0.106
Промысел - promisel-game.ru
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 12.02.2017



Промысел - онлайн игра с выводом денег.






Игра от администратора "Русичей"


Ваш аккаунт и игровая карта :





Улучшайте различные здания, которые будут приносить Вам ресурсы. Все монеты после продажи ресурсов Вы будете получать в пропорциях: 50% сразу на баланс для выплаты и 50% на счет для покупок для дальнейшего развития.

Чем выше уровень здания, тем больше продукции оно производит за одинаковый отрезок времени. Производить апгрейд возможно только после сбора продукции. Количество уровней не ограничено.

Однако не следует спешить и продавать все ресурсы сразу: некоторые из них понадобятся для улучшения других более прибыльных зданий. Ниже предоставлен список всех доступных в игре зданий, которые приносят доход, стоимость их апгрейда и доходность в виде ресурсов за месяц.

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Курс: 100 ед. ресурсов = 1 монета


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Платежные системы: Payeer и PM

Для активации выплат необходимо пополнить счет на 100 Руб.





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Последний раз редактировалось besenok; Сегодня в 20:09.
besenok вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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