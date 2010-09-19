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Стартап Hellocar привлек £1 млн для нового сервиса по продаже автомобилей

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Стартап Hellocar привлек £1 млн для нового сервиса по продаже автомобилей


Новый британский стартап Hellocar, помогающий выгодно приобрести качественный автомобиль, привлек £1 млн. инвестиций. Текущий раунд был возглавлен JamJar Investments (венчурным фондом, созданным учредителями Innocent Drinks) и Алексом Честерменом – основателем и генеральным директором Zoopla Group Property.

Генри Лейн Фокс, один из основателей сервиса lastminute.com и генеральный директор Founders Factory, войдет в состав совета директоров компании Hellocar. Полученные инвестиции будут использованы для запуска сервиса Hellocar в Манчестере и значительного расширения существующего штата сотрудников.

Основанный предпринимателем из автопромышленной сферы Ником Карнеллом, Hellocar устраняет необходимость пользоваться посредническими услугами дилеров во время покупки машины. Проведенные исследования в данной отрасли показывают, что только 7% британских потребителей доверяют автодилерам, при этом 80% опрошенных считают покупку автомобиля довольно выматывающим занятием.

Hellocar стремится покорить £45-миллиардный британский рынок подержанных автомобилей, делая процесс покупки автомобиля максимально прозрачным и удобным. Все транспортные средства от Hellocar проходят тщательную комплексную проверку по 168 различным параметрам, при этом автомобили доставляются непосредственно домой покупателю, и если клиенту в течение семи дней не понравится покупка, Hellocar возвращает ему деньги.

В этом плане сервис аналогичен Carspring (от Rocket Internet) и buyacar.co.uk, но, как заявил Карнелл: "В отличие от Carspring мы строим Hellocar клиентоориентированным и при этом уделяем внимание всем деталям, мы начинаем заботиться о клиенте уже с той минуты, как он заходит на сайт, и продолжаем это делать после доставки автомобиля еще на протяжении 30 дней. Уделяем особое внимание качеству продаваемых авто".

Стартап наладил партнерские отношения с Автомобильной ассоциацией Великобритании по предоставлению технических инспекций и гарантий, а страховая компания Aviva обеспечивает страхование всех транспортных средств Hellocar.

Кроме того, Карнелл сообщил, что стартап ведет активные переговоры с различными лизинговыми компаниями, чтобы они также размещали свои автомобили на их сайте. Это откроет для Hellocar доступ к еще большему ассортименту качественной продукции и обеспечит прямой канал для потребителей.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/02/11/uk...buying-market/

https://text.ru/antiplagiat/58a1d4a67a00d
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