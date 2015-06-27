Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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elysium.company - Проект Elysium 5-95

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 19:50
#1
Специалист
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.06.2015
Сообщений: 541
Благодарностей: 50
КП: 0.000
elysium.company - Проект Elysium 5-95
Я не админ!

Проект Elysium 5-95



Дата старта проекта: 11.11.2016

Условия работы и описание проекта

Проект "Elysium", призван прийти на помощь людям, которые действительно хотят стать финансово независимыми, для инвесторов, которые ищут новые проекты или дополнительный заработок к основному проекту.
Проект "Elysium", создан лидерами сетевой индустрии и интернет-предпринимателями, имеющими многолетний, успешный опыт работы в этих сферах. Проект начал свою работу 11.11.2016 года. Придя в нашу дружную команду - вы станете у истоков ее становления. В проект включены все необходимые условия для длительного периода существования. Основываясь на собственном многолетнем опыте создатели разработали программные продукты, которые дают возможность каждому партнеру улучшать свое финансовое благополучие.
Главная цель - создать надежную перспективную команду для стабильного заработка денег, обрести веру в себя и дать уверенность в завтрашнем дне каждому партнеру путем обучения и командного развития, а также создание множественных денежных потоков, приводящих к высоким доходам.

• Нет никакой комиссии - 100% денег распределяется в сеть.
• Моментальный вывод денег - все ваши заработанные деньги можно вывести из системы моментально, даже не
дожидаясь закрытия Вами площадок.
• Начисления происходят моментально, Вы можете вывести деньги сразу без задержек и условий, после каждого приглашенного, купившего бизнес-место в одной из площадок.
• В системе возможны "переливы"
o ваша первая линия вмещает два человека
o все остальные Ваши прямые рефералы становятся во вторую линию на свободную позицию незаполненной площадки
o для Вашей первой линии эти партнеры считаются “переливами” от Вас, за которое они получают вознаграждение согласно маркетинг-плану
• Нет квалификаций и прочих бюрократических уловок чтобы оставить вас без выплат
• При создании проекта, мы сделали упор на функционале и надежности системы, не применяя яркие краски и прочую "мишуру". Только работа, концентрация на главном - залог постоянного дохода и успешности.



Бонусы и особенности

• Возможность моментального перевода средств внутри системы Elysium между пользователями без комиссий! Это позволит существенно экономить время и не тратиться на комиссии платежной системы.
• Удобная финансовая статистика, отражающая Ваши финансовые операции.
• Наглядно и интуитивно понятно представлена структура Вашей команды и площадок, с навигацией по партнерам.
• Активная безопасность - при выполнении финансовых операций требуется дополнительная идентификация пользователя вводом уникального пароля.
• Функционал системы постоянно совершенствуется. Мы стремимся оперативно реагировать на запросы и пожелания наших партнеров.

Маркетинг-план

• В проекте Вы зарабатываете, продвигаясь по 11 площадкам, которые отличаются между собой только суммой входа от 0.015 BTC до 15 BTC. Активировав площадку на 15 BTC, для Вас становятся доступны VIP-площадки
• Вы можете купить бизнес-место на одной или сразу на нескольких площадках.


• Площадка состоит из 7 местной матрицы в которой Вы всегда находитесь на вершине!
• За каждого человека на первом уровне, всего их 2, вы зарабатывайте 5% в итоге 10%!
• На втором уровне за каждого человека, всего их 4, вы зарабатывайте уже 95% в итоге 380%!
• Закрыв всю площадку, вы получаете сумму в 390% от номинала входа!


• Места в площадке заполняются партнерами из вашей команды, а также возможны переливы партнеров из команды спонсора.
• Вся ваша команда всегда следует за вами
• Система автоапгрейдов и реинвестов позволяет вам дойти до площадки в 15 BTC не делая более новых вложений
• Реинвест производится системой автоматически для того, чтобы площадка могла закрываться Вами бесконечное количество раз
• Апгрейд также производится автоматически и единоразово при втором закрытии площадки одного номинала (если площадка следующего номинала не была куплена ранее, то апгрейд не производится).
• Система Автоапгрейда позволяет кратно увеличивать уровень Вашего дохода без дополнительных вложений.


Минимальная сумма для вывода:

Возможность вывода абсолютно любых сумм, без ограничений!


Платежные системы:

__________________
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yurets1983 на форуме  
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