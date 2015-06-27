yurets1983 Специалист

Имя: Юрий Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 27.06.2015 Сообщений: 541 Благодарностей: 50 КП: 0.000

elysium.company - Проект Elysium 5-95 Я не админ!



Проект Elysium 5-95







Дата старта проекта: 11.11.2016



Условия работы и описание проекта

Проект "Elysium", призван прийти на помощь людям, которые действительно хотят стать финансово независимыми, для инвесторов, которые ищут новые проекты или дополнительный заработок к основному проекту.

Проект "Elysium", создан лидерами сетевой индустрии и интернет-предпринимателями, имеющими многолетний, успешный опыт работы в этих сферах. Проект начал свою работу 11.11.2016 года. Придя в нашу дружную команду - вы станете у истоков ее становления. В проект включены все необходимые условия для длительного периода существования. Основываясь на собственном многолетнем опыте создатели разработали программные продукты, которые дают возможность каждому партнеру улучшать свое финансовое благополучие.

Главная цель - создать надежную перспективную команду для стабильного заработка денег, обрести веру в себя и дать уверенность в завтрашнем дне каждому партнеру путем обучения и командного развития, а также создание множественных денежных потоков, приводящих к высоким доходам.



• Нет никакой комиссии - 100% денег распределяется в сеть.

• Моментальный вывод денег - все ваши заработанные деньги можно вывести из системы моментально, даже не

дожидаясь закрытия Вами площадок.

• Начисления происходят моментально, Вы можете вывести деньги сразу без задержек и условий, после каждого приглашенного, купившего бизнес-место в одной из площадок.

• В системе возможны "переливы"

o ваша первая линия вмещает два человека

o все остальные Ваши прямые рефералы становятся во вторую линию на свободную позицию незаполненной площадки

o для Вашей первой линии эти партнеры считаются “переливами” от Вас, за которое они получают вознаграждение согласно маркетинг-плану

• Нет квалификаций и прочих бюрократических уловок чтобы оставить вас без выплат

• При создании проекта, мы сделали упор на функционале и надежности системы, не применяя яркие краски и прочую "мишуру". Только работа, концентрация на главном - залог постоянного дохода и успешности.



vBulletin [video]



Бонусы и особенности

• Возможность моментального перевода средств внутри системы Elysium между пользователями без комиссий! Это позволит существенно экономить время и не тратиться на комиссии платежной системы.

• Удобная финансовая статистика, отражающая Ваши финансовые операции.

• Наглядно и интуитивно понятно представлена структура Вашей команды и площадок, с навигацией по партнерам.

• Активная безопасность - при выполнении финансовых операций требуется дополнительная идентификация пользователя вводом уникального пароля.

• Функционал системы постоянно совершенствуется. Мы стремимся оперативно реагировать на запросы и пожелания наших партнеров.



Маркетинг-план

• В проекте Вы зарабатываете, продвигаясь по 11 площадкам, которые отличаются между собой только суммой входа от 0.015 BTC до 15 BTC. Активировав площадку на 15 BTC, для Вас становятся доступны VIP-площадки

• Вы можете купить бизнес-место на одной или сразу на нескольких площадках.





• Площадка состоит из 7 местной матрицы в которой Вы всегда находитесь на вершине!

• За каждого человека на первом уровне, всего их 2, вы зарабатывайте 5% в итоге 10%!

• На втором уровне за каждого человека, всего их 4, вы зарабатывайте уже 95% в итоге 380%!

• Закрыв всю площадку, вы получаете сумму в 390% от номинала входа!





• Места в площадке заполняются партнерами из вашей команды, а также возможны переливы партнеров из команды спонсора.

• Вся ваша команда всегда следует за вами

• Система автоапгрейдов и реинвестов позволяет вам дойти до площадки в 15 BTC не делая более новых вложений

• Реинвест производится системой автоматически для того, чтобы площадка могла закрываться Вами бесконечное количество раз

• Апгрейд также производится автоматически и единоразово при втором закрытии площадки одного номинала (если площадка следующего номинала не была куплена ранее, то апгрейд не производится).

• Система Автоапгрейда позволяет кратно увеличивать уровень Вашего дохода без дополнительных вложений.





Минимальная сумма для вывода :



Возможность вывода абсолютно любых сумм, без ограничений!





Платежные системы :

Perfect Money



Blockchain





>>>Ознакомиться и зарегистрироваться<<<





Скриншоты выплат :







Проект "Elysium", призван прийти на помощь людям, которые действительно хотят стать финансово независимыми, для инвесторов, которые ищут новые проекты или дополнительный заработок к основному проекту.Проект "Elysium", создан лидерами сетевой индустрии и интернет-предпринимателями, имеющими многолетний, успешный опыт работы в этих сферах. Проект начал свою работу 11.11.2016 года. Придя в нашу дружную команду - вы станете у истоков ее становления. В проект включены все необходимые условия для длительного периода существования. Основываясь на собственном многолетнем опыте создатели разработали программные продукты, которые дают возможность каждому партнеру улучшать свое финансовое благополучие.Главная цель - создать надежную перспективную команду для стабильного заработка денег, обрести веру в себя и дать уверенность в завтрашнем дне каждому партнеру путем обучения и командного развития, а также создание множественных денежных потоков, приводящих к высоким доходам.• Нет никакой комиссии - 100% денег распределяется в сеть.• Моментальный вывод денег - все ваши заработанные деньги можно вывести из системы моментально, даже недожидаясь закрытия Вами площадок.• Начисления происходят моментально, Вы можете вывести деньги сразу без задержек и условий, после каждого приглашенного, купившего бизнес-место в одной из площадок.• В системе возможны "переливы"o ваша первая линия вмещает два человекаo все остальные Ваши прямые рефералы становятся во вторую линию на свободную позицию незаполненной площадкиo для Вашей первой линии эти партнеры считаются “переливами” от Вас, за которое они получают вознаграждение согласно маркетинг-плану• Нет квалификаций и прочих бюрократических уловок чтобы оставить вас без выплат• При создании проекта, мы сделали упор на функционале и надежности системы, не применяя яркие краски и прочую "мишуру". Только работа, концентрация на главном - залог постоянного дохода и успешности.• Возможность моментального перевода средств внутри системы Elysium между пользователями без комиссий! Это позволит существенно экономить время и не тратиться на комиссии платежной системы.• Удобная финансовая статистика, отражающая Ваши финансовые операции.• Наглядно и интуитивно понятно представлена структура Вашей команды и площадок, с навигацией по партнерам.• Активная безопасность - при выполнении финансовых операций требуется дополнительная идентификация пользователя вводом уникального пароля.• Функционал системы постоянно совершенствуется. Мы стремимся оперативно реагировать на запросы и пожелания наших партнеров.• В проекте Вы зарабатываете, продвигаясь по 11 площадкам, которые отличаются между собой только суммой входа от 0.015 BTC до 15 BTC. Активировав площадку на 15 BTC, для Вас становятся доступны VIP-площадки• Вы можете купить бизнес-место на одной или сразу на нескольких площадках.• Площадка состоит из 7 местной матрицы в которой Вы всегда находитесь на вершине!• За каждого человека на первом уровне, всего их 2, вы зарабатывайте 5% в итоге 10%!• На втором уровне за каждого человека, всего их 4, вы зарабатывайте уже 95% в итоге 380%!• Закрыв всю площадку, вы получаете сумму в 390% от номинала входа!• Места в площадке заполняются партнерами из вашей команды, а также возможны переливы партнеров из команды спонсора.• Вся ваша команда всегда следует за вами• Система автоапгрейдов и реинвестов позволяет вам дойти до площадки в 15 BTC не делая более новых вложений• Реинвест производится системой автоматически для того, чтобы площадка могла закрываться Вами бесконечное количество раз• Апгрейд также производится автоматически и единоразово при втором закрытии площадки одного номинала (если площадка следующего номинала не была куплена ранее, то апгрейд не производится).• Система Автоапгрейда позволяет кратно увеличивать уровень Вашего дохода без дополнительных вложений.

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