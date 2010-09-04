BNP Paribas укрепляет сотрудничество с Силиконовой Долиной

Вслед за объявлением об удвоении IT-расходов в течении следующих трех лет, BNP Paribas укрепил свои отношения с Plug and Play от Силиконовой Долины. Французский банк уже сотрудничал Plug and Play в прошлом году через свой дочерний банк Bank of the West.
Новое партнерство с Plug and Play открывает двери для BNP Paribas и его дочерних компаний по всему миру, передает издание Finextra.
Банк будет объединяться с другими крупными корпорациями по всей Европе, такими как: Daimler в Штутгарте, Galeries Lafayette в Париже и Axel Springer в Берлине.
Банк ищет десять стартапов для присоединения к этой программе на три месяца, которая будет выполняться два раза в год и включает в себя все возможные преимущества развития бизнеса и возможности фандрайзнга.
«Мы укрепляем наши позиции благодаря новому партнерству. Это позволит нам в дальнейшем извлекать пользу из глобального опыта Plug and Play и создавать уникальные связи между нами и европейскими и калифорнийскими стартапами», – говорит заместитель исполнительного директора группы Жак Дестейс.
Сотрудничество было налажено через несколько дней после того как банк выделил €3 млрд на цифровое развитие в течении следующих трех лет для построения «банка будущего».
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