Стартап Trizic привлек $3.3млн для своей платформы по полной автоматизации бизнеса

Стартап Trizic, расположенный в Сан Рафаэль (штат Калифорния) привлёк $ 3.3 миллиона долгового финансирования для своей уникальной платформы по управлению бизнесом.
Раунд финансирования возглавил фонд Freestyle Capital в сотрудничестве с Broadhaven Capital Partners и Commerce Ventures.Trizic Inc нацелен использовать средства для расширения возможностей своего продукта.
Компанию возглавил Дрю Сиверс (сейчас генеральный директор) в 2012 году. Trizic Inc – это полностью автоматизированная облачная финансовая платформа, для достижения новых результатов в бизнесе в эпоху цифровых технологий. Платформа имеет очень простой интерфейс и дает более эффективное ведение бизнеса и удовлетворяет все запросы пользователя, включая самых востребованных пользователей – банки, кредитные организации, представители среднего бизнеса.
Возможности Trizic: создание инвестиционных портфелей, перевод средств между компаниями и клиентами, дрейф мониторинг и т.д
Приоритеты Trizic: высокая производительность, повышенные стандарты безопасности, открытое API, вход через банкинги и т.д.
Также напомню, что компания за все свое время существования привлекла $ 8.73 миллиона в 4-х раундах финансирования.
Специально для MMGP.RU
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