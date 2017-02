moskva VIP-INVESTS.COM



Китайские конгломераты нацелились на европейские банки

Сегодня стало известно, что один из крупнейших китайских девелоперов, компания Dalian Wanda Group, ищет в Европе объекты для поглощения в финансовой сфере. Ранее сообщалось о переговорах с немецким Postbank, но китайская компания опровергла информацию о своем интересе именно к этому банку. Впрочем, наблюдатели сообщают о растущем интересе китайских конгломератов к европейскому финансовому рынку.



По данным источников Financial Times, китайский многопрофильный конгломерат Dalian Wanda Group, принадлежащий отставному полковнику китайской армии, а ныне миллиардеру Ван Цзяньлиню, ищет объекты для поглощения в европейской финансовой индустрии. Сообщается, что китайская компания хочет диверсифицировать свои операции и распространить их на европейский финансовый рынок. Одним из таких объектов, по данным FT, является немецкий Postbank. Впрочем, сегодня утром Dalian Wanda заявила, что не ведет переговоры с Postbank.

Зачем Dalian Wanda Group захотела купить европейские кинотеатры



Тем не менее наблюдатели рынка отмечают, что информация об интересе Wanda Dalian Group к выходу на новые для себя рынки не является чем-то неожиданным. Некогда мелкий застройщик по государственным контрактам, компания выросла в многопрофильный конгломерат, у которого в портфеле активов сейчас находятся гостиницы, сети кинотеатров в США, развлекательные парки и даже британский производитель яхт Sunseeker International. Потенциальный интерес к расширению бизнеса эксперты объясняют и тем, что в прошлом году компания реструктурировала свои финансовые операции, а в октябре взяла на работу экс-председателя китайского банка China Guangfa Bank, который теперь развивает финансовые операции всей группы. Логичным выглядят сообщения о заинтересованности Dalian Wanda Group и на фоне ноябрьской сделки другого китайского конгломерата — шанхайской Fosun — по приобретению мажоритарного пакета португальского банка Millenium BCP.



При этом эксперты отмечают, что поглощение европейских финансовых фирм крупными китайскими конгломератами может натолкнуться на сопротивление европейских антимонопольных регуляторов. «Шансы по покупке Wanda европейского банка не очень велики,— отметил в интервью Bloomberg гонконгский аналитик Sanford C. Bernstein Вэй Хо.— Wanda будет сложно получить согласие европейских регуляторов, которые обычно не позволяют компаниям без собственных развитых финансовых операций покупать банки».

