Take-Two, разработчик серии игр Grand Theft Auto, приобрел Social Point за $250 млн

Нью-Йоркская компания Take-Two Interactive Software, крупнейший в мире разработчик и дистрибьютор видеоигр приобрёл испанского разработчик мобильных игр Social Point S.L. за $250 миллионов.Сделка подразумевает оплату наличными в размере $175 миллионов, а остальные $75 миллионов в виде акций Take-Two и доходов компании.
Social Point, основанная в 2008 году во главе с Орасио Мартосом и Андресом Боу (руководитель и соучредитель), Марком Кэнэлета (главный инженер компании) – останутся в Social Point после покупки Take-Two. Компания набрала дикую популярность благодаря двух играми Dragon City и Monster Legends, которые уже загрузили более 180 миллионов человек на платформах iOS и Android. Помимо этого, компания разрабатывает больше количество игр, запуск которых нацелен на 2017 год.
В Social Point работает более 270 работников и было поддержана на начальных этапах развития компании такими венчурными фондами, как Highland Capital Partners, Greylock Partners, Nauta Capital, а также испанским банком BBVA и компанией IDinvest Partners.
Компания Take-Two, возглавленная Штраусом Целником (сейчас генеральный директор) издает и разрабатывает видеоигр. Компании Take-Two сегодня принадлежат Rockstar Games (создатели GTA и Serious Sam) и 2K Games. Вся создаваемая продукция предназначена для игровых консолей (PlayStation, Xbox), настольных ПК, а также для планшетов и смартфонов. Все видеоигры поставляются на компакт-дисках, онлайн-загрузке с официального сайта или с тематических онлайн-платформ.
Перевод специально для MMGP.RU