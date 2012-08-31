Анна Чернобай Мастер

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Сколько живут Центробанки мира: долгожители и новички История старейших Центробанков мира исчисляется столетиями





Ровно 217 лет назад, 13 февраля 1800 года были опубликованы статуты Центробанка Франции. Так началась история одного из самых старых Центральных банков мира, основанного Наполеоном Бонапартом. Она продолжается до сих пор. Сегодня Центробанк Франции является членом Европейской системы центральных банков. Из-за единой монетарной политики в зоне евро, банк утратил часть своей автономии. Ведь монетарная политика в Еврозоне — привелегия Европейского центрального банка.



Банк Франции – не самый старый регулятор. В этом обзоре мы проследим, как проходил процесс централизации банковской системы разных стран.





Банк Швеции (Риксбанк ) — 349 лет





Первым Центральным банком в современном понимании стал шведский Riksbank. Изначально на него была возложена только одна функция — кредитование правительства. Но уже в начале 18 века банк получил право выпускать банкноты. Сегодня это самый старый Центробанк в мире. В его обязанности, помимо стандартных функций, входит вручение Нобелевской премии по экономике.



Банк Англии — 323 года





Банк Англии был создан в конце 17 столетия — 27 июля 1694 года. Спустя всего год он стал первым регулятором, который начал печатать деньги на постоянной основе. А сегодня этот банк одним из первых начал рассматривать возможность создания собственной криптовалюты.



Банк Франции – 217 лет





В 1800 году, сразу после Французской революции Наполеон Бонапарт издал указ о создании Центробанка. Контроль над этим ведомством и монополию на французские финансы получили 15 крупнейших финучреждений Франции, которые поддерживали революцию. К середине 19 столетия Центробанк печатал деньги для всей Франции.



Сегодня Центробанк Франции поощряет стартапы и технологию Blockchain.



Банк Японии — 135 лет





Центральный банк Японии возник на фоне политических, военных и социально-экономических реформ в Японии конце 19 века (1882). Финансовая система наряду с другими институтами подчинились императорскому правлению. Тогда же появилась иена, заменив собой разрозненные валюты, которые выпускались местными княжествами.



Федеральная резервная система – 104 года





Для централизованного контроля над коммерческой банковской системой США в начале прошлого столетия (1913) была создана ФРС. Сегодня это самый влиятельный Центробанк мира.



Народный банк Китая — 69 лет





В середине прошлого века (1948) в результате объединения трех крупнейших финучреждений, появился Центробанк Китая. Первые три десятилетия своего существования банк совмещал функции регулятора и коммерческого банка. Потом последняя функция была возложена на 4 государственных банка.



Европейский Центральный банк — 19 лет





Уникальность ЕЦБ заключается в том, что этот банк был создан в 1998 году для того, чтобы осуществлять монетарную политику во всех странах Еврозоны. На сегодняшний день это 19 государств, которые перешли на евро. В его руководящие органы входят представители всех государств-членов ЕС.



Источник Ровно 217 лет назад, 13 февраля 1800 года были опубликованы статуты Центробанка Франции. Так началась история одного из самых старых Центральных банков мира, основанного Наполеоном Бонапартом. Она продолжается до сих пор. Сегодня Центробанк Франции является членом Европейской системы центральных банков. Из-за единой монетарной политики в зоне евро, банк утратил часть своей автономии. Ведь монетарная политика в Еврозоне — привелегия Европейского центрального банка.Банк Франции – не самый старый регулятор. В этом обзоре мы проследим, как проходил процесс централизации банковской системы разных стран.Первым Центральным банком в современном понимании стал шведский Riksbank. Изначально на него была возложена только одна функция — кредитование правительства. Но уже в начале 18 века банк получил право выпускать банкноты. Сегодня это самый старый Центробанк в мире. В его обязанности, помимо стандартных функций, входит вручение Нобелевской премии по экономике.Банк Англии был создан в конце 17 столетия — 27 июля 1694 года. Спустя всего год он стал первым регулятором, который начал печатать деньги на постоянной основе. А сегодня этот банк одним из первых начал рассматривать возможность создания собственной криптовалюты.В 1800 году, сразу после Французской революции Наполеон Бонапарт издал указ о создании Центробанка. Контроль над этим ведомством и монополию на французские финансы получили 15 крупнейших финучреждений Франции, которые поддерживали революцию. К середине 19 столетия Центробанк печатал деньги для всей Франции.Сегодня Центробанк Франции поощряет стартапы и технологию Blockchain.Центральный банк Японии возник на фоне политических, военных и социально-экономических реформ в Японии конце 19 века (1882). Финансовая система наряду с другими институтами подчинились императорскому правлению. Тогда же появилась иена, заменив собой разрозненные валюты, которые выпускались местными княжествами.Для централизованного контроля над коммерческой банковской системой США в начале прошлого столетия (1913) была создана ФРС. Сегодня это самый влиятельный Центробанк мира.В середине прошлого века (1948) в результате объединения трех крупнейших финучреждений, появился Центробанк Китая. Первые три десятилетия своего существования банк совмещал функции регулятора и коммерческого банка. Потом последняя функция была возложена на 4 государственных банка.Уникальность ЕЦБ заключается в том, что этот банк был создан в 1998 году для того, чтобы осуществлять монетарную политику во всех странах Еврозоны. На сегодняшний день это 19 государств, которые перешли на евро. В его руководящие органы входят представители всех государств-членов ЕС.

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