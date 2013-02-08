OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,988 Благодарностей: 595 КП: 0.136

Наказывать всех - такова позиция ЦБ РФ при крахе банка



Российский Центральный банк в лице его первого заместителя председателя г-на Швецова озвучил инициативу, согласно которой предлагается наказывать полностью всех работников обанкротившегося банка за такой плачевный результат. Раньше подобное относилось, конечно, только к высшему руководству лопнувшего кредитного учреждения и бывали случаи, что после оглашения судом приговора по такому упавшему банку, многие его бывшие топ-менеджеры попадали в тюрьму и было реально за что. А вот теперь предлагается разложить ответственность на всех сотрудников банка в равной степени - видимо с формулировкой, что: "если уж и сядем, то сядем всё и надолго".



Господин Швецов защищая свою твердую позицию по этому вопросу ссылается на свой опыт работы в банковской сфере и утверждает, что даже простые операционисты зачастую напрямую участвуют в формировании, к примеру, тех же спрятанных забалансовых вкладов - ну как мол тут не наказать за это и их, в том числе?



На текущий момент положения по деловой репутации руководства банков определены только лишь для них самих, а также для акционеров банка и приближенных к этому руководству, ну как например, главбуха банка, т.е. перечень ответственных лиц ограничен. И в случае падения банка, все они подпадают под временный запрет на профессию в течение 5 следующих лет (за этим следит ЦБ РФ). А вот обычные сотрудники банка могут продолжить трудится и в ином кредитном учреждении и дальше и это то и предлагается ЦБ сейчас переломить.



Ранее ЦБ РФ также ратовал за ужесточение и например, 3 года назад предлагал поднять сроки нахождения проштрафившихся банкиров в вышеупомянутых черных списках ЦБ с 5 до 10 лет, а чуть позже так и вообще заговорили вообще о пожизненном запрете, если банкир скажем умудрился поработать более чем 1 банке, которые в итоге лопнули.



В 2016 году этот черный список ЦБ пополнился "новом составом" банкиров еще на 30% и сейчас в нём насчитывается более 6000 бывших сотрудников банков, котором временно запрещено работать в них.



Между тем акционерам и топ-менеджерам кредитных учреждений все равно скоро определят наказание за крах банка - надлежащие поправки сейчас собираются внести депутаты Думы в закон "О банках и банковской деятельности". Отталкиваться в силе наказания будут от суммы потерь вкладчиков упавшего банка - чем они больше, тем наказание сильнее.



Хотя как говорят сами банкиры сила наказания вероятней всего мало что даст, поскольку тогда в практику войдет использование подставных лиц (на местах топ-менеджеров, конечно) и цена их услуг просто вырастет.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58a1c052238e6 Российский Центральный банк в лице его первого заместителя председателя г-на Швецова озвучил инициативу, согласно которой предлагается наказывать полностью всех работников обанкротившегося банка за такой плачевный результат. Раньше подобное относилось, конечно, только к высшему руководству лопнувшего кредитного учреждения и бывали случаи, что после оглашения судом приговора по такому упавшему банку, многие его бывшие топ-менеджеры попадали в тюрьму и было реально за что. А вот теперь предлагается разложить ответственность на всех сотрудников банка в равной степени - видимо с формулировкой, что: "если уж и сядем, то сядем всё и надолго".Господин Швецов защищая свою твердую позицию по этому вопросу ссылается на свой опыт работы в банковской сфере и утверждает, что даже простые операционисты зачастую напрямую участвуют в формировании, к примеру, тех же спрятанных забалансовых вкладов - ну как мол тут не наказать за это и их, в том числе?На текущий момент положения по деловой репутации руководства банков определены только лишь для них самих, а также для акционеров банка и приближенных к этому руководству, ну как например, главбуха банка, т.е. перечень ответственных лиц ограничен. И в случае падения банка, все они подпадают под временный запрет на профессию в течение 5 следующих лет (за этим следит ЦБ РФ). А вот обычные сотрудники банка могут продолжить трудится и в ином кредитном учреждении и дальше и это то и предлагается ЦБ сейчас переломить.Ранее ЦБ РФ также ратовал за ужесточение и например, 3 года назад предлагал поднять сроки нахождения проштрафившихся банкиров в вышеупомянутых черных списках ЦБ с 5 до 10 лет, а чуть позже так и вообще заговорили вообще о пожизненном запрете, если банкир скажем умудрился поработать более чем 1 банке, которые в итоге лопнули.В 2016 году этот черный список ЦБ пополнился "новом составом" банкиров еще на 30% и сейчас в нём насчитывается более 6000 бывших сотрудников банков, котором временно запрещено работать в них.Между тем акционерам и топ-менеджерам кредитных учреждений все равно скоро определят наказание за крах банка - надлежащие поправки сейчас собираются внести депутаты Думы в закон "О банках и банковской деятельности". Отталкиваться в силе наказания будут от суммы потерь вкладчиков упавшего банка - чем они больше, тем наказание сильнее.Хотя как говорят сами банкиры сила наказания вероятней всего мало что даст, поскольку тогда в практику войдет использование подставных лиц (на местах топ-менеджеров, конечно) и цена их услуг просто вырастет.Специально для mmgp.ru

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