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Наказывать всех - такова позиция ЦБ РФ при крахе банка

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Старый Сегодня, 18:23
#1
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Наказывать всех - такова позиция ЦБ РФ при крахе банка


Российский Центральный банк в лице его первого заместителя председателя г-на Швецова озвучил инициативу, согласно которой предлагается наказывать полностью всех работников обанкротившегося банка за такой плачевный результат. Раньше подобное относилось, конечно, только к высшему руководству лопнувшего кредитного учреждения и бывали случаи, что после оглашения судом приговора по такому упавшему банку, многие его бывшие топ-менеджеры попадали в тюрьму и было реально за что. А вот теперь предлагается разложить ответственность на всех сотрудников банка в равной степени - видимо с формулировкой, что: "если уж и сядем, то сядем всё и надолго".

Господин Швецов защищая свою твердую позицию по этому вопросу ссылается на свой опыт работы в банковской сфере и утверждает, что даже простые операционисты зачастую напрямую участвуют в формировании, к примеру, тех же спрятанных забалансовых вкладов - ну как мол тут не наказать за это и их, в том числе?

На текущий момент положения по деловой репутации руководства банков определены только лишь для них самих, а также для акционеров банка и приближенных к этому руководству, ну как например, главбуха банка, т.е. перечень ответственных лиц ограничен. И в случае падения банка, все они подпадают под временный запрет на профессию в течение 5 следующих лет (за этим следит ЦБ РФ). А вот обычные сотрудники банка могут продолжить трудится и в ином кредитном учреждении и дальше и это то и предлагается ЦБ сейчас переломить.

Ранее ЦБ РФ также ратовал за ужесточение и например, 3 года назад предлагал поднять сроки нахождения проштрафившихся банкиров в вышеупомянутых черных списках ЦБ с 5 до 10 лет, а чуть позже так и вообще заговорили вообще о пожизненном запрете, если банкир скажем умудрился поработать более чем 1 банке, которые в итоге лопнули.

В 2016 году этот черный список ЦБ пополнился "новом составом" банкиров еще на 30% и сейчас в нём насчитывается более 6000 бывших сотрудников банков, котором временно запрещено работать в них.

Между тем акционерам и топ-менеджерам кредитных учреждений все равно скоро определят наказание за крах банка - надлежащие поправки сейчас собираются внести депутаты Думы в закон "О банках и банковской деятельности". Отталкиваться в силе наказания будут от суммы потерь вкладчиков упавшего банка - чем они больше, тем наказание сильнее.

Хотя как говорят сами банкиры сила наказания вероятней всего мало что даст, поскольку тогда в практику войдет использование подставных лиц (на местах топ-менеджеров, конечно) и цена их услуг просто вырастет.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58a1c052238e6
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Старый Сегодня, 19:27
#2
Топ Мастер
 
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КП: 0.212
Re: Наказывать всех - такова позиция ЦБ РФ при крахе банка
Ну да пусть еще не техничек и на охрану повесят ответственность, одни плохо убираются и клиенты не заходят в грязный банк, вторые внешним видом отталкивают и все время пялятся на посетителей.
Но Швецов тактично умолчал о проделках своих подопечных, когда при процедуре отзыва лицензии вводится временная администрация, какие темные дела они там проворачивают. Были подтвержденные случаи воровства имущества банка этой пресловутой администрацией.
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