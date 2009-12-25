Биткойнеры скупают участки на Луне

Рынок продажи участков на Луне получил неожиданную поддержку в последнее время со стороны состоятельных биткойн-инвесторов. Объем торгов лунной территорией в минувшее воскресенье достиг 90000 квадратных миль, и инвестиции в Lunar Real Estate бьют новые рекорды. Лунная долина была продана в понедельник за 15 биткойнов, а изрытая астероидами “потянула” на все 60.
Торговля кусочками Луны идет самая что ни на есть бойкая. Высокочастотные торговые роботы торгуют названиями кусочков Луны на нелицензированных китайских биржах под вымышленными именами с непроверенных счетов. Один из инвесторов делится своими соображениями по этому поводу:
“Лично я построил стратегию арбитража, которая позволяет контрактам по северу и югу Луны оставаться хеджированными, используя полусферические производные. Я рассматриваю возможность диверсифицирования своего портфеля опционов Moonbase-4 под догекойн-фьючерсы; поживем – увидим”.
Финтех-стартапы уже готовят ценные бумаги для организации лунной ипотеки. Их планируют обеспечивать и продавать в качестве долговых инструментов пенсионным фондам, старушкам, живущим на фиксированный доход, а также в качестве благотворительности странам третьего мира.
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