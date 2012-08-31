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Медицинская блокчейн фирма Hashed Health получила $1.85 миллиона финансирования

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#1
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Имя: Анна
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Регистрация: 31.08.2012
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Медицинская блокчейн фирма Hashed Health получила $1.85 миллиона финансирования
Блокчейн стартап Hashed Health, консорциум, который собирается изменить систему охраны здоровья в США, объявил о получении $1.85 миллиона в раунде первоначального финансирования, который в основном обеспечили Martin Ventures.


Также в этой инвестиции принимала участие фирма Fenbushi Capital из Шанхая. С получением этой инвестиции блокчейн стартап стремится начать партнёрство с ведущими предприятиями по охране здоровья, чтобы дать им решения на основе блокчейна для решения хронических проблем здравоохранения.

Цитата:
«Hashed Health статегически нацелены на то, чтобы начать разработку из области охраны здоровья для оптимизации неэффективных моделей оказания помощи, и обратиться к решению целого ряда таких проблем»
, сказал по этому поводу Джон Басс, директор и основатель фирмы.
Цитата:
«Мы гордимся сотрудничеством с Martin Ventures, лидером по инвестициям в охрану здоровья, и Fenbushi Capital, лидерам по инвестициям в блокчейн. С закрытием первоначального раунда мы собираемся осуществить впечатляющую работу и заново организовать этот рынок вокруг нашего проекта.»
В этом раунде финансирования очень важна поддержка Martin Ventures, которые хорошо известны интересом к новым бизнес моделям. Целью компании является повышение эффективности медицинских процедур и лучший подход к потребителям.
Цитата:
«Блокчейн и технологии распределённого реестра открывают огромную перспективу того, чтобы поместить пациента и его нужды в центр системы здравоохранения. Медицина должна быть полностью реформирована. Hashed Health верят, что инновации и сотрудничество способны на это»
, так сказал Чарльз Мартин, основатель и директор Martin Ventures.

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