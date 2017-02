Royal Bank of Scotland хочет сократить эксплуатационные расходы на $1,25 млрд

Банковская группа Royal Bank of Scotland Group готовится сократить годовые затраты на эксплуатацию более чем на 1 млрд фунтов стерлингов ($1,25 млрд) за счет ликвидации рабочих мест и закрытия филиалов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.



Эти меры будут направлены на поддержание рентабельности, уточнил собеседник агентства. По его словам, наряду с сокращением затрат кредитор также рассмотрит возможность инвестирования в модернизацию своих IT-систем для повышения эффективности работы банка и снижения издержек.



Royal Bank of Scotland представит план по достижению запланированной нормы прибыли вместе с итогами за прошлый год 24 февраля, указывает агентство.



