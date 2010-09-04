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Mastercard запустит сервис биометрических платежей еще на одном континенте

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Mastercard запустит сервис биометрических платежей еще на одном континенте

С помощью нового сервиса от Mastercard пользователи могут отправлять платежи, используя технологию распознавания лиц и отпечатков пальцев в качестве методов аутентификации.

Платежная система Mastercard анонсировала запуск своего приложения для биометрических платежей Mastercard Identity Check в Австралии. С помощью этого приложения пользователи смогут отправлять платежи, используя технологию распознавания лиц и отпечатков пальцев в качестве методов аутентификации.

Mastercard также предлагает API, которое позволит финучреждениям интегрировать эти элементы безопасности в свои собственные приложения.

Приложение будет доступно в качестве дополнительного бесплатного сервиса для устройств Apple, Android и Windows Phone.

В целях безопасности Mastercard не сохраняет образец отпечатка пальца или фото лица пользователя непосредственно в мобильном устройстве. Процедура заключается в следующем: приложение сканирует отпечаток пальца или лицо пользователя, после чего использует алгоритм для создания ряда цифр, которые в зашифрованном виде отправляются в компанию по выпуску кредитной карты, которая потом сравнивает полученные данные с имеющимся шифром в ее базе данных.

Изначально Mastercard запустила приложение Identity Check в Канаде и США. Дата запуска в Австралии еще неизвестна.

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новости, платежная система
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