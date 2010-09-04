Биткойн бьет рекорды рыночной капитализации

Биткойн растет. Как раз перед новым годом, 22 декабря, обменный курс ведущей криптовалюты преодолел отметку в $800, чтобы достичь высочайшего уровня за два года, отметка должна была составлять $875. Не удивительно будет увидеть в скором времени самые высокие показатели за всю историю биткойна в $1,100 или дальше больше – $1,200.



Можно утверждать, что был достигнут важнейший этап в развитии криптовалюты. В связи с увеличенным количеством биткойнов в обращении, цифровая валюта преодолела самый высокий показатель рыночной капитализации в долларах и произошло это различными способами.



Чистые рекордные показатели



Вполне вероятно, самый глупый способ измерить рыночную капитализацию Биткойна за все время – это взять общую сумму токенов, добытую майнерами в любой момент времени и умножить это число на самый высокий обменный курс, по которому они торговались в тот же период на популярной бирже.



Согласно таким показателям, Биткойн достиг этой отметки еще 23 ноября 2013 года. Общая сумма добытых токенов в этот же день составила около 12 035 000 биткойнов. В то же время, цена биткойна на самой крупной бирже на тот момент бирже – MtGox, – превысила $1,242. Таким образом, самый высокий показатель рыночной капитализации составлял чуть меньше $15 млрд., достигнув в общей сложности $14 947 470 000.



За всю историю существования Биткойна в общей сложности обработано около 16,055,000 токенов. А на Bitstamp, itBit и GDAX – одних из самых популярных на сегодняшний день бирж Биткойна – обменный курс криптовалюты превысил $875. Этот показатель формирует рыночную капитализацию около $14 048 125 000.



Несмотря на то, что эти цифры означают трехлетний максимум капитализации Биткойна, биржам все же требуется еще 6% для преодоления максимума всех времён. Строго говоря, еще нет никакого нового рекорда.



Рекордный капитал вне MtGox



Несмотря на все эти данные, упомянутый курс MtGox от ноября 2013 года — не самый правильный и точный способ измерения рыночной капитализации Биткойна за весь период. Хотя, специфические детали выходят за рамки тематики этой статьи, есть основания полагать, что MtGox ошиблись в расчетах (или частично ошиблись), искусственно завысив обменный курс того месяца.



Поэтому, может быть стоит просто проигнорировать предлагаемый максимум MtGox в $1 242 и учитывать курс, по которому криптовалюта торговалась на других биржах. Это вполне выполнимо: MtGox годами доминировала на рынке до 25 ноября 2013 года, пока не появились альтернативы. Bitstamp, BTC-e и Bitfinex – все они заявляли о значительных объемах торгов.



Из вышеперечисленных, наивысшего значения для курса обмена цифровой валюты, 25 ноября 2013 года составившего $1 175, достигла Bitfinex. На момент, когда было добыто 12,035,000 токенов, биржа могла потеснить MtGox в момент, когда максимум капитализации составил $14 141 125 000.



Давайте взглянем на те семь дней. Как было отмечено, Bitstamp, itBit и GDAX зафиксировали максимум курса Биткойна в $875 и рыночная капитализация, стало быть, составила $14 048 125 000. Опять же, это пока не рекорд, до него остается еще один процент.



Update: Пятница, 23 декабря, 2016 (GMT): приблизительно добыто 16 060 000 биткойнов, самый высокий курс обмена зафиксирован на Bitfineх – $914, рекордный показатель не-MtGox капитализации составил $14 678 840 000. Действительно рекорд.



Средневзвешенная рекордная рыночная капитализация



Естественно, измерять рыночную капитализацию данными только одной биржи на рынке– не самый лучший вариант. Цены всегда на каждой бирже разные, а особенно на таком незрелом рынке, как Биткойн, точно так же как во время повышенной волатильности которая то повышает цены, то превращает их в мыльный пузырь.



Лучший способ определить средний курс обмена на рынке в целом– это взять средний курс каждой биржи, выведенный с торговых объемов. Есть несколько сервисов, позволяющих это сделать, к примеру, Bitcoin Average.



25 ноября 2013 года Bitcoin Average зафиксировал наивысший показатель в $1 163. Умножив, грубо говоря, на 12 035 000 токенов, находившихся в обороте на тот момент, рыночная капитализация составляла $13 996 705 000.



Сегодня обменный курс на Bitcoin Average достиг лишь $874. Но умножив на 16 055 000 биткойнов в обороте мы получим рыночную капитализацию $14 032 070 000.



Действительно, рекордный показатель за все времена побит!



Не искусственный MtGox и рекордная рыночная капитализация



И, возможно, есть лучший способ измерить максимальное значение рыночной капитализации Биткойна. Как уже отмечалось, максимум MtGox в $1 242 кажется, по крайней мере частично, искусственным. Следовательно, имеет смысл игнорировать эти данные.



И это может быть шагом вперед. Так как цена MtGox была неестественной, другие биржи также могли поступить аналогично. Трейдеры, осуществляющие арбитраж между различными биржами могли покупать биткойны на Bitstamp, BTC-e или Bitfinex, а продавать MtGox, искусственно поднимая цены по всем направлениям.



Таким образом, возможно, стоит абсолютно игнорировать пиковое значение ноября 2013 года. Вместо этого, самый высокий показатель MtGox в $266 за 10 апреля 2013 года можно считать последним «естественным» значением, перед тем как цена была искусственно повышена. С приблизительно 11 010 000 биткойнов в обороте, апрель 2013 года зафиксировал рекордную капитализацию, которая составила $2 928 660 000.



Начиная с этого момента, и игнорируя показатели ноября 2013 года (и последствия до краха MtGox), максимум рыночной капитализации Биткойна был побит неоднократно. Первый раз это произошло 26 мая 2014 года, когда за один биткойн на Bitstamp давали $683, в обороте на тот момент находилось около 12 820 000 биткойнов, что позволило капитализации вырасти до $8 756 060 000. Повторилось это и в начале этого года, 13 января, тогда курс обмена на Bitfinex составил $789. Учитывая 15 655 000 койнов, находившихся в обороте в тот день, рыночная капитализация увеличилась до $12 351 795 000.



И действительно, учитывая по какому курсу сегодня продается Биткойн на Bitstamp, itBit и GDAX, а это $875, рыночная капитализация бьет все максимумы, составляя $14 048 125 000.



Еще один рекорд.



Рекордная капитализация, с учётом утраченных биткойнов



И наконец, некоторые эксперты вроде основателя Gyft и Civic Винни Лингхэма, предполагают, что рыночная капитализация Биткойна должна учитывать также и потерянные токены. Такие монеты, или биткойны, частные ключи от которых были удалены или навечно потеряны, никогда больше не смогут быть израсходованными. Это значит, что любое «значение» этих токенов также утеряно, и, следовательно, не представляют собой значимого экономического веса.



К сожалению, подсчитать сколько именно биткойнов было потеряно за все годы невозможно. Просто проанализировав блокчейн, невозможно различить замороженные токены, которые не перемещались и монеты, что были утрачены.



Однако можно сделать некоторые грубые оценки. Возможно, большинство токенов было потерянно в первые дни, когда они не значили так много. Тогда про не имеющие ценности кошельки Биткойна можно было с легкостью забыть и удалить их, или же, просто-напросто, потерять навсегда.



Исходя из того, когда были намайнены биткойны и как долго они не перемещались, расчеты предполагают, что за годы было утрачено от 1,5 до 4 млн. токенов. И эти данные, вероятно, остаются относительно стабильными: когда курс Биткойна перевалил за $100, большинство людей стали более аккуратны в создании резервных копий частных ключей.



Так давайте примем, что общая сумма утраченных биткойнов составляет 2,5 млн. монет.



Это бы означало, что на 23 ноября 2013 в обороте было 9 535 000 «активных» монет. Умножив это число на среднюю цену по биржам – $1 163 – мы получим рыночную капитализацию $11 089 205 000.



А на сегодняшний день в обороте должно быть около 13 555 000 активных токенов, находящихся в обращении. Умножая эту цифру на сегодняшнее среднее значение $874, мы получим капитализацию, которая составляет $11 847 070 000.



Самый настоящий рекорд.



Источник. Биткойн растет. Как раз перед новым годом, 22 декабря, обменный курс ведущей криптовалюты преодолел отметку в $800, чтобы достичь высочайшего уровня за два года, отметка должна была составлять $875. Не удивительно будет увидеть в скором времени самые высокие показатели за всю историю биткойна в $1,100 или дальше больше – $1,200.Можно утверждать, что был достигнут важнейший этап в развитии криптовалюты. В связи с увеличенным количеством биткойнов в обращении, цифровая валюта преодолела самый высокий показатель рыночной капитализации в долларах и произошло это различными способами.Вполне вероятно, самый глупый способ измерить рыночную капитализацию Биткойна за все время – это взять общую сумму токенов, добытую майнерами в любой момент времени и умножить это число на самый высокий обменный курс, по которому они торговались в тот же период на популярной бирже.Согласно таким показателям, Биткойн достиг этой отметки еще 23 ноября 2013 года. Общая сумма добытых токенов в этот же день составила около 12 035 000 биткойнов. В то же время, цена биткойна на самой крупной бирже на тот момент бирже – MtGox, – превысила $1,242. Таким образом, самый высокий показатель рыночной капитализации составлял чуть меньше $15 млрд., достигнув в общей сложности $14 947 470 000.За всю историю существования Биткойна в общей сложности обработано около 16,055,000 токенов. А на Bitstamp, itBit и GDAX – одних из самых популярных на сегодняшний день бирж Биткойна – обменный курс криптовалюты превысил $875. Этот показатель формирует рыночную капитализацию около $14 048 125 000.Несмотря на то, что эти цифры означают трехлетний максимум капитализации Биткойна, биржам все же требуется еще 6% для преодоления максимума всех времён. Строго говоря, еще нет никакого нового рекорда.Несмотря на все эти данные, упомянутый курс MtGox от ноября 2013 года — не самый правильный и точный способ измерения рыночной капитализации Биткойна за весь период. Хотя, специфические детали выходят за рамки тематики этой статьи, есть основания полагать, что MtGox ошиблись в расчетах (или частично ошиблись), искусственно завысив обменный курс того месяца.Поэтому, может быть стоит просто проигнорировать предлагаемый максимум MtGox в $1 242 и учитывать курс, по которому криптовалюта торговалась на других биржах. Это вполне выполнимо: MtGox годами доминировала на рынке до 25 ноября 2013 года, пока не появились альтернативы. Bitstamp, BTC-e и Bitfinex – все они заявляли о значительных объемах торгов.Из вышеперечисленных, наивысшего значения для курса обмена цифровой валюты, 25 ноября 2013 года составившего $1 175, достигла Bitfinex. На момент, когда было добыто 12,035,000 токенов, биржа могла потеснить MtGox в момент, когда максимум капитализации составил $14 141 125 000.Давайте взглянем на те семь дней. Как было отмечено, Bitstamp, itBit и GDAX зафиксировали максимум курса Биткойна в $875 и рыночная капитализация, стало быть, составила $14 048 125 000. Опять же, это пока не рекорд, до него остается еще один процент.Update: Пятница, 23 декабря, 2016 (GMT): приблизительно добыто 16 060 000 биткойнов, самый высокий курс обмена зафиксирован на Bitfineх – $914, рекордный показатель не-MtGox капитализации составил $14 678 840 000. Действительно рекорд.Естественно, измерять рыночную капитализацию данными только одной биржи на рынке– не самый лучший вариант. Цены всегда на каждой бирже разные, а особенно на таком незрелом рынке, как Биткойн, точно так же как во время повышенной волатильности которая то повышает цены, то превращает их в мыльный пузырь.Лучший способ определить средний курс обмена на рынке в целом– это взять средний курс каждой биржи, выведенный с торговых объемов. Есть несколько сервисов, позволяющих это сделать, к примеру, Bitcoin Average.25 ноября 2013 года Bitcoin Average зафиксировал наивысший показатель в $1 163. Умножив, грубо говоря, на 12 035 000 токенов, находившихся в обороте на тот момент, рыночная капитализация составляла $13 996 705 000.Сегодня обменный курс на Bitcoin Average достиг лишь $874. Но умножив на 16 055 000 биткойнов в обороте мы получим рыночную капитализацию $14 032 070 000.Действительно, рекордный показатель за все времена побит!И, возможно, есть лучший способ измерить максимальное значение рыночной капитализации Биткойна. Как уже отмечалось, максимум MtGox в $1 242 кажется, по крайней мере частично, искусственным. Следовательно, имеет смысл игнорировать эти данные.И это может быть шагом вперед. Так как цена MtGox была неестественной, другие биржи также могли поступить аналогично. Трейдеры, осуществляющие арбитраж между различными биржами могли покупать биткойны на Bitstamp, BTC-e или Bitfinex, а продавать MtGox, искусственно поднимая цены по всем направлениям.Таким образом, возможно, стоит абсолютно игнорировать пиковое значение ноября 2013 года. Вместо этого, самый высокий показатель MtGox в $266 за 10 апреля 2013 года можно считать последним «естественным» значением, перед тем как цена была искусственно повышена. С приблизительно 11 010 000 биткойнов в обороте, апрель 2013 года зафиксировал рекордную капитализацию, которая составила $2 928 660 000.Начиная с этого момента, и игнорируя показатели ноября 2013 года (и последствия до краха MtGox), максимум рыночной капитализации Биткойна был побит неоднократно. Первый раз это произошло 26 мая 2014 года, когда за один биткойн на Bitstamp давали $683, в обороте на тот момент находилось около 12 820 000 биткойнов, что позволило капитализации вырасти до $8 756 060 000. Повторилось это и в начале этого года, 13 января, тогда курс обмена на Bitfinex составил $789. Учитывая 15 655 000 койнов, находившихся в обороте в тот день, рыночная капитализация увеличилась до $12 351 795 000.И действительно, учитывая по какому курсу сегодня продается Биткойн на Bitstamp, itBit и GDAX, а это $875, рыночная капитализация бьет все максимумы, составляя $14 048 125 000.Еще один рекорд.И наконец, некоторые эксперты вроде основателя Gyft и Civic Винни Лингхэма, предполагают, что рыночная капитализация Биткойна должна учитывать также и потерянные токены. Такие монеты, или биткойны, частные ключи от которых были удалены или навечно потеряны, никогда больше не смогут быть израсходованными. Это значит, что любое «значение» этих токенов также утеряно, и, следовательно, не представляют собой значимого экономического веса.К сожалению, подсчитать сколько именно биткойнов было потеряно за все годы невозможно. Просто проанализировав блокчейн, невозможно различить замороженные токены, которые не перемещались и монеты, что были утрачены.Однако можно сделать некоторые грубые оценки. Возможно, большинство токенов было потерянно в первые дни, когда они не значили так много. Тогда про не имеющие ценности кошельки Биткойна можно было с легкостью забыть и удалить их, или же, просто-напросто, потерять навсегда.Исходя из того, когда были намайнены биткойны и как долго они не перемещались, расчеты предполагают, что за годы было утрачено от 1,5 до 4 млн. токенов. И эти данные, вероятно, остаются относительно стабильными: когда курс Биткойна перевалил за $100, большинство людей стали более аккуратны в создании резервных копий частных ключей.Так давайте примем, что общая сумма утраченных биткойнов составляет 2,5 млн. монет.Это бы означало, что на 23 ноября 2013 в обороте было 9 535 000 «активных» монет. Умножив это число на среднюю цену по биржам – $1 163 – мы получим рыночную капитализацию $11 089 205 000.А на сегодняшний день в обороте должно быть около 13 555 000 активных токенов, находящихся в обращении. Умножая эту цифру на сегодняшнее среднее значение $874, мы получим капитализацию, которая составляет $11 847 070 000.Самый настоящий рекорд.

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