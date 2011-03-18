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Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 11,902 Благодарностей: 6,223 КП: 0.208

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Рубль не купился на интервенции И снижение цен на нефть его тоже не пугает



Скупка валюты в интересах Минфина, начатая на неделе Банком России, не помешала уверенному укреплению рубля. Устояла российская валюта и на фоне плавного снижения цен на нефть. Сохраняющийся интерес к российским активам со стороны иностранных инвесторов, а также сезонно высокие экспортные доходы позволяют рублю игнорировать негативные факторы.



В середине недели Центральный банк впервые с июля 2015 года приступил к покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина. Если полтора года назад ЦБ покупал ежедневно до $200 млн для Федерального казначейства, то на ближайший месяц объем интервенций установлен на уровне 6,3 млрд руб. в день (около $108 млн по текущему курсу). Тем самым за три дня недели регулятор пополнил резервы более чем на $320 млн, направив на это 18,9 млрд руб.

Как дилеры подыграли ЦБ



Если с пополнением резервов ЦБ справился на все 100%, то решить попутную задачу — сдержать укрепление рубля — пока не удалось. При этом в первые два дня интервенций, в среду и четверг, в начале торгов участники рынка как бы подыгрывали регулятору, поднимая курс доллара на 50–60 коп., хотя по итогам этих сессий курс возвращался к значениям открытия. Но уже в пятницу участники рынка отбросили эти реверансы, вполне возможно, сделав выводы из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сделанного накануне, что действия регулятора на валютном рынке не являются интервенциями. В результате игра на понижение курса доллара началась сразу после открытия торгов, а основная сессия закрылась на отметке 58,43 руб./$ — минимального значения с 27 июля позапрошлого года. Это значение на 56 коп. ниже закрытия четверга и на 61 коп.— значений закрытия прошлой пятницы. На вечерней сессии курс доллара опускался до 58,31 руб./$. Схожая динамика наблюдалась и на торгах европейской валюты. По итогам пятничных торгов курс евро закрылся на отметке 62,1 руб./€, потеряв за неделю 1,48 руб. «Участники рынка учли в котировках факт ежедневной покупки валюты для Минфина. Более того, если ранее риск возвращения ЦБ мешал рублю укрепляться, то реализация этого риска в довольно комфортном варианте позволяет участникам рынка продолжить покупку рублей»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.



Слабо реагировала российская валюта и на колебания цен на мировом рынке нефти. В среду стоимость российской нефти Urals опускалась к минимальному значению этого года $51,56 за баррель. Даже с учетом последующего отскока на 4% (до $53,62 за баррель в пятницу) с начала недели стоимость нефти снизилась на 2%. «Колебания цен на нефть проходят в комфортном для рубля диапазоне, поэтому сильного влияния они не оказывали на поведение инвесторов»,— отмечает трейдер крупного российского банка.

Российская валюта укрепляется вопреки желаниям Минфина



Независимости рубля от цен на нефть и интервенций ЦБ способствовали как внешние, так и внутренние инвесторы, считают участники рынка. По словам главного трейдера отдела операций на денежном рынке банка «Союз» Степана Романова, высокий интерес иностранных инвесторов обусловлен итогами последних заседаний ФРС и Банка России, которые оставили ключевые ставки без изменения, сохранив тем самым интерес к операции carry trade. «Сейчас мы видим большой интерес иностранных инвесторов к российским активам, например к покупке ОФЗ»,— отмечает старший аналитик управления анализа рынка инструментов с фиксированной доходностью «ВТБ Капитал» Максим Коровин. По его словам, усилению позиций рубля способствует и высокая активность отечественных компаний на внешнем долговом рынке. С начала года состоялось два размещения еврооблигаций на $1,4 млрд, еще несколько сделок находятся в процессе подготовки. «Довольно активный приток иностранных портфельных инвестиций в сочетании с сезонно высокими экспортными доходами перевешивают влияние остальных движущих сил»,— отмечает господин Коровин.



В ближайшие дни участники рынка также не ждут сильного влияния на валютный рынок покупок со стороны ЦБ, но ожидают усиления влияния со стороны нефтяного рынка. По словам Владимира Евстифеева, если нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении с ОПЕК, продемонстрируют хорошие результаты по сокращению добычи, нефтяные цены могут обновить локальные максимумы, что положительно скажется на курсе рубля. «Ухудшение американо-иранских отношений и, как следствие, рост цен на нефть с увеличением экспортной валютной выручки может способствовать смещению коридора колебания курса доллара в диапазон 57,7–59 руб./$»,— отмечает Степан Романов. Поддержку курсу рубля на будущей неделе окажет и стартующий налоговый период. По оценкам Владимира Евстифеева, налоговый период февраля в сумме отвлечет из банковской системы порядка 1,1 трлн руб., с учетом мер ЦБ по абсорбированию ликвидности с денежного рынка высокие рублевые ставки могут поддержать российскую валюту.

http://www.kommersant.ru/doc/3217483 Скупка валюты в интересах Минфина, начатая на неделе Банком России, не помешала уверенному укреплению рубля. Устояла российская валюта и на фоне плавного снижения цен на нефть. Сохраняющийся интерес к российским активам со стороны иностранных инвесторов, а также сезонно высокие экспортные доходы позволяют рублю игнорировать негативные факторы.В середине недели Центральный банк впервые с июля 2015 года приступил к покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина. Если полтора года назад ЦБ покупал ежедневно до $200 млн для Федерального казначейства, то на ближайший месяц объем интервенций установлен на уровне 6,3 млрд руб. в день (около $108 млн по текущему курсу). Тем самым за три дня недели регулятор пополнил резервы более чем на $320 млн, направив на это 18,9 млрд руб.Как дилеры подыграли ЦБЕсли с пополнением резервов ЦБ справился на все 100%, то решить попутную задачу — сдержать укрепление рубля — пока не удалось. При этом в первые два дня интервенций, в среду и четверг, в начале торгов участники рынка как бы подыгрывали регулятору, поднимая курс доллара на 50–60 коп., хотя по итогам этих сессий курс возвращался к значениям открытия. Но уже в пятницу участники рынка отбросили эти реверансы, вполне возможно, сделав выводы из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сделанного накануне, что действия регулятора на валютном рынке не являются интервенциями. В результате игра на понижение курса доллара началась сразу после открытия торгов, а основная сессия закрылась на отметке 58,43 руб./$ — минимального значения с 27 июля позапрошлого года. Это значение на 56 коп. ниже закрытия четверга и на 61 коп.— значений закрытия прошлой пятницы. На вечерней сессии курс доллара опускался до 58,31 руб./$. Схожая динамика наблюдалась и на торгах европейской валюты. По итогам пятничных торгов курс евро закрылся на отметке 62,1 руб./€, потеряв за неделю 1,48 руб. «Участники рынка учли в котировках факт ежедневной покупки валюты для Минфина. Более того, если ранее риск возвращения ЦБ мешал рублю укрепляться, то реализация этого риска в довольно комфортном варианте позволяет участникам рынка продолжить покупку рублей»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.Слабо реагировала российская валюта и на колебания цен на мировом рынке нефти. В среду стоимость российской нефти Urals опускалась к минимальному значению этого года $51,56 за баррель. Даже с учетом последующего отскока на 4% (до $53,62 за баррель в пятницу) с начала недели стоимость нефти снизилась на 2%. «Колебания цен на нефть проходят в комфортном для рубля диапазоне, поэтому сильного влияния они не оказывали на поведение инвесторов»,— отмечает трейдер крупного российского банка.Российская валюта укрепляется вопреки желаниям МинфинаНезависимости рубля от цен на нефть и интервенций ЦБ способствовали как внешние, так и внутренние инвесторы, считают участники рынка. По словам главного трейдера отдела операций на денежном рынке банка «Союз» Степана Романова, высокий интерес иностранных инвесторов обусловлен итогами последних заседаний ФРС и Банка России, которые оставили ключевые ставки без изменения, сохранив тем самым интерес к операции carry trade. «Сейчас мы видим большой интерес иностранных инвесторов к российским активам, например к покупке ОФЗ»,— отмечает старший аналитик управления анализа рынка инструментов с фиксированной доходностью «ВТБ Капитал» Максим Коровин. По его словам, усилению позиций рубля способствует и высокая активность отечественных компаний на внешнем долговом рынке. С начала года состоялось два размещения еврооблигаций на $1,4 млрд, еще несколько сделок находятся в процессе подготовки. «Довольно активный приток иностранных портфельных инвестиций в сочетании с сезонно высокими экспортными доходами перевешивают влияние остальных движущих сил»,— отмечает господин Коровин.В ближайшие дни участники рынка также не ждут сильного влияния на валютный рынок покупок со стороны ЦБ, но ожидают усиления влияния со стороны нефтяного рынка. По словам Владимира Евстифеева, если нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении с ОПЕК, продемонстрируют хорошие результаты по сокращению добычи, нефтяные цены могут обновить локальные максимумы, что положительно скажется на курсе рубля. «Ухудшение американо-иранских отношений и, как следствие, рост цен на нефть с увеличением экспортной валютной выручки может способствовать смещению коридора колебания курса доллара в диапазон 57,7–59 руб./$»,— отмечает Степан Романов. Поддержку курсу рубля на будущей неделе окажет и стартующий налоговый период. По оценкам Владимира Евстифеева, налоговый период февраля в сумме отвлечет из банковской системы порядка 1,1 трлн руб., с учетом мер ЦБ по абсорбированию ликвидности с денежного рынка высокие рублевые ставки могут поддержать российскую валюту.

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