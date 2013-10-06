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Инвестиции в стартапы, насколько это перспективно в русскоязычных странах?

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Старый Сегодня, 17:12
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Имя: Максим
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Инвестиции в стартапы, насколько это перспективно в русскоязычных странах?

Доброго времени, друзья!

Давно интересуюсь инвестициями в стартапы, на западе это очень популярное направление и множество знаменитостей, успешных людей вкладываются в различные проекты и при этом умудряются солидно заработать...

Возможно, кто то из вас знает русскоязычные площадки, где можно инвестировать в реальный стартап будь-то: сеть коффеин, бизнес по компостированию грунта, альтернативные источники энергии, зарядки для электромобилей и т.д. А взамен вложенных средств получать, что то вроде акций или долей, которые будут в будущем будут приносить девиденты, выше банковских депозитов.

Вот например, что то по принципу этого англоязычного портала , как видите хайпом там даже не пахнет - все проекты 100% реальны. Но лично я, лучше бы инвестировалв русскоязычных сегмент этого рынка, поэтому прошу делиться любыми вашими отзывами и мнениями на эту тему, а также ссылками на подобные русскоязычные площадки...

Надеюсь получиться крутая и очень полезная ветка для всех людей заинтересованных инвестициями в стартапы!)
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