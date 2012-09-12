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Инвестиции увязли в нефти

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Инвестиции увязли в нефти
Конъюнктура сырьевого рынка заставила зарубежные фонды сократить вложения в Россию

Международные инвесторы продолжают наращивать присутствие на российском фондовом рынке, однако вложения средств замедлились. За минувшую неделю они вложили $127 млн в российские фонды, пропустив вперед среди стран БРИК Бразилию. На активность инвесторов повлияли скорректировавшиеся цены на нефть, а также политика Дональда Трампа.

По оценке "Ъ", основанной на отчете Citi Research (учитывающего данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), по итогам недели, закончившейся 8 февраля, фонды, инвестирующие в Россию, привлекли от клиентов $127 млн. Этот результат более чем вдвое меньше объема инвестиций, привлеченных неделей ранее (около $282 млн). Тем не менее приток в российские фонды продолжается уже тринадцать недель подряд. "Это очень хорошая динамика, такого давно не было",— отмечает гендиректор "Ситигруп Глобал Маркетс" Алексей Большаков. За три месяца международные инвесторы вложили в российские фонды более $2,3 млрд.

В результате снижения активности иностранных инвесторов российские фонды на минувшей неделе уступили первенство по объемам привлечения среди фондов развивающихся стран. По данным EPFR, за отчетный период лидерами стали фонды Бразилии, в которые международные инвесторы вложили свыше $160 млн. В то же время в целом фонды emerging markets привлекли лишь $1,1 млрд, почти в полтора раза ниже показателя недельной давности ($1,5 млрд).



Замедление притока средств в Россию участники рынка связывают со снижением цен на нефть. После того как в начале февраля стоимость российской нефти Urals поднялась до максимальной отметки с августа 2015 года $55,7 за баррель, на прошлой неделе она опустилась ниже уровня $55 за баррель. По данным агентства Reuters, в среду котировки нефти опускались до $52,65, что на 5% ниже многомесячного максимума. По итогам пятничных торгов они остановились на отметке $53,62 за баррель, но это движение уже вышло за рамки отчета EPFR. "Со стороны кажется, что нефтяные котировки нашли довольно комфортный диапазон ($54-57 за баррель), но это "точка неустойчивого равновесия"",— считает портфельный управляющий группы "Тринфико" Фарит Закиров.

Неопределенности добавили заявления и реальные шаги администрации Дональда Трампа. По словам Фарита Закирова, новая администрация не очень торопится смягчать интонацию в своих заявлениях и планах. "Изначально рынки предпочли видеть только позитивные аспекты "трампономики". Сейчас они начинают осознавать, что у медали две стороны и со столь экспрессивным лидером мощнейшей экономики вероятность "черных лебедей" крайне высока",— отмечает Фарит Закиров.

Вместе с тем участники рынка не сомневаются, что снижение активности иностранных инвесторов временное. "Успешное IPO "Детского мира" и размещения "Фосагро" и ТМК свидетельствуют о спросе со стороны инвесторов на качественные российские активы",— отмечает директор инвестиционного департамента А1 Михаил Беккер. По его словам, дальнейшая динамика будет зависеть от перспектив ослабления санкций, а также макроэкономической конъюнктуры в стране.
http://www.kommersant.ru/doc/3217928
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