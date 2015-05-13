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Чистая прибыль ArcelorMittal в 2016 году составила $1.8 млрд.

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Чистая прибыль ArcelorMittal в 2016 году составила $1.8 млрд.



Выручка крупнейшего металлургического гиганта ArcelorMittal по результатам 2016 года составила $1,8 миллиардов в сравнении с $7,9 млрд убытков 2015 года,- сообщили в пресс-центре ArcelorMittal.

По словам генерального директора компании Лакшми Миттал, 2016 год у компании был очень прогрессивным. По информации Миттал, годовая доходность компании (без налогов) возросла до $6,25 миллиардов. А этот показатель выше, чем показатель который давали мировые эксперты в 2016 году, который составлял $6,14 миллиарда.

В пресс-центре компании также сообщили, что поставки 2016 года уменьшились на 0,8%, а это до 83,98 миллионов тонн, а в 4-м кв. 2016 года ArcelorMittal увеличила объемы продаж на 1,61%, а это до 20 миллионов тонн.

Лакшми Миттал сообщил, что чистый долг предприятия к концу 2016 года уменьшился до $11,12 миллиардов, а это на $4,61 миллиардов меньше чем в 2015 году. В 3-м кв. 2016 года. ArcelorMittal заработала $680 миллионов против $711 миллионов убытков 2015 года.

Напомню, ArcelorMittal — крупнейший металлургический гигант, основанный в 2006 году. Компания зарегистрирована в Люксембурге, а рыночная капитализация составляет 18,5 миллиардов евро. ArcelorMittal также есть на украинском рынке. Её главное владение «Криворожсталь», а именно «ArcelorMittal Кривой Рог».


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Метки
доход, миллиард долларов, новости, финансы
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