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Simba Sleep для передового матраса SIMBA Hybrid® привлекла £9 млн инвестиций

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Simba Sleep для передового матраса SIMBA Hybrid® привлекла £9 млн инвестиций



Британская компания Simba Sleep из Лондоне является производителем матрасов и для передового матраса Simba Hybrid® привлекла £9 млн. инвестиций.

В инвестиционном раунде приняли участие Henderson Global Investors, Numis Securities, Мишель де Карвальо, Ричард Гольдштейн, Джулиан Барнетт, Найджел Врай и Риши Пасси, в результате чего в общем объеме было собрано £17,5 млн. инвестиций.

Компания намерена использовать привлеченные средства для дальнейшего роста масштабов компании и развития своего нового инновационного продукта, а также расширения по всей Европе, Азии и на Ближнем Востоке.




Компания была основана в 2015 году Джеймсом Коксом, Стивом Ридом, основателем Tribesports.com и McClements. Simba Sleep разработала и продает нового типа матрас Simba Hybrid® с двойной пружиной и пеной памяти, который имеет четыре слоя охлажденной пены. Компанией запатентовано 2500 конических пружин. SIMBA Hybrid® с уникальной комбинацией из 2500 конических пружин. Пружины перемещаются по горизонтали и по вертикали, чтобы соответствовать форме тела и для улучшения сна.




Матрас был создан после тестирования его в институте Sleep To Live, который прошел исследование на более чем 10 млн. человек. Матрас может менять форму от того, как люди спят. Это инновационный матрас нового поколения.

На сегодняшний день компания продала 45 тыс. матрасов и в настоящее время продажи запущены во Франции, Германии, Нидерландах, Ирландии, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Компания планирует еще запустить продажи в 34 странах в течение следующих 18 месяцев.




В Simba Sleep в настоящее время работают 54 сотрудника. Недавно к компании присоединились Гауити Рейниссон, в должности руководителя отдела по глобальным розничным продажам и как новый менеджер по развитию продуктов, а также Чарльз Таврни, вице-президент по маркетингу. Также в компанию включены инвесторы с компаний Spark, Garage Soho, Jatania Family, Том Тейчман Джон Хегарти, Ричард Рид, Адам балон и Джон Райт.




Компания также имеет эксклюзивный контракт с Джоном Льюисом. Новый продукт доступный в Великобритании и Европе и стоит: одноместный £399, маленький двойной или двойной £599, королевский £699 и супер королевский £799. Каждый матрас поставляется с 10-летней гарантией. Матрас можно заказать на сайте в интернет-магазине.




Перевод специально для mmgp.ru


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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 17:15.
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