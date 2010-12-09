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Upbitcoin- биткойн кран до 1000 сатоши/20мин

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Старый Сегодня, 16:45
#1
Любитель
 
Имя: Руслан
Пол: Мужской
Адрес: Российская Федерация
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 1,588
Благодарностей: 92
Записей в блоге: 4
КП: 0.019
Upbitcoin- биткойн кран до 1000 сатоши/20мин
Новый кран схожий с bonusbitcoin- upbitcoin



Раздаёт от 20 до 1000 сатоши каждые 20 минут( в основном от 100 до 500, реже 500+)
Некоторые особенности:
Бонус лояльности:
За каждый день активности добавляется 1% и так до 100% бонуса-через 100 дней суммы запроса удваиваются
Бонус на сумму баланса:
Balance Bonus
Цитата:
50,000 - 100,000 +2% satoshis
100,001 - 150,000 +5% satoshis
150,001 - MAX +10% satoshis


Минималка : 20000 сатоши
рефпрограмма: 25%

По доходности-кран середнячок, точно не скажу сколько в день можно насобирать тк крутанул рекламу на зарубежке-рефы набежали и работают охотно(чем также напоминает старый добрый bonusbitcoin.co)
ну и выплата свежая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_1.png Просмотров: 0 Размер: 10.6 Кб ID: 178863  
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Лучший кран с 2013го!
 | Кран с возрастом!
Руслан1976 вне форума  
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