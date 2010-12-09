Upbitcoin- биткойн кран до 1000 сатоши/20мин

Новый кран схожий с bonusbitcoin- upbitcoin
Раздаёт от 20 до 1000 сатоши каждые 20 минут( в основном от 100 до 500, реже 500+)
Некоторые особенности:
Бонус лояльности:
За каждый день активности добавляется 1% и так до 100% бонуса-через 100 дней суммы запроса удваиваются
Бонус на сумму баланса:
Balance Bonus
Цитата:
|
50,000 - 100,000 +2% satoshis
100,001 - 150,000 +5% satoshis
150,001 - MAX +10% satoshis
Минималка : 20000 сатоши
рефпрограмма: 25%
По доходности-кран середнячок, точно не скажу сколько в день можно насобирать тк крутанул рекламу на зарубежке-рефы набежали и работают охотно(чем также напоминает старый добрый bonusbitcoin.co)
ну и выплата свежая