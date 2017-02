all-hyips Топ Мастер

Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.07.2008 Сообщений: 67,097 Благодарностей: 4,857 Записей в блоге: 3 КП: 0.148

награды

grand coins ltd - grandcoins.biz



старт 13.02.2017 PerfectMoney Верифицирован, Trust Score рейтинг: 0.1 пунктов



языки: EN







Описание:



Цитата: Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты. Гранд Монеты LTD является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе. Инвест планы:



2.15% в день 90 дней (+возврат вклада)

$10.00 - $60.00





депозит:



13.02.17 07:20 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U13366990 from U1294xxx. Batch: 164114900. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Grand Coins LTD User allhyips.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 60$

Реферальские: 0.5%

Выплаты: вручную

Скрипт: GoldCoders grandcoins.biz - Licensed

Особенности: SSL +



Name Server: NS12.DDOSCRUSH.COM

Name Server: NS11.DDOSCRUSH.COM

Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.

Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain Registration Date: Tue Jan 10 14:59:05 GMT 2017



РЕГИСТРАЦИЯ Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.старт 13.02.2017языки: EN13.02.17 07:20 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U13366990 from U1294xxx. Batch: 164114900. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Grand Coins LTD User allhyips.Минимальный вклад: 10$Максимальный вклад: 60$Реферальские: 0.5%Выплаты: вручнуюСкрипт: GoldCoders grandcoins.biz - LicensedОсобенности: SSL +Name Server: NS12.DDOSCRUSH.COMName Server: NS11.DDOSCRUSH.COMCreated by Registrar: NAMECHEAP, INC.Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.Domain Registration Date: Tue Jan 10 14:59:05 GMT 2017

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

All-HYIPs.info информируем о выплатах на 100+ тематических площадках интернета. __________________