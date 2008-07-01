Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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grand coins ltd - grandcoins.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:43
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 67,097
Благодарностей: 4,857
Записей в блоге: 3
КП: 0.148

награды Ветеран MMGP.RU 
grand coins ltd - grandcoins.biz
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 13.02.2017 PerfectMoney Верифицирован, Trust Score рейтинг: 0.1 пунктов

языки: EN



Описание:

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты. Гранд Монеты LTD является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Инвест планы:

2.15% в день 90 дней (+возврат вклада)
$10.00 - $60.00

депозит:

13.02.17 07:20 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U13366990 from U1294xxx. Batch: 164114900. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Grand Coins LTD User allhyips.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 60$
Реферальские: 0.5%
Выплаты: вручную
Скрипт: GoldCoders grandcoins.biz - Licensed
Особенности: SSL +

Name Server: NS12.DDOSCRUSH.COM
Name Server: NS11.DDOSCRUSH.COM
Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Domain Registration Date: Tue Jan 10 14:59:05 GMT 2017

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