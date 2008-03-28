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Минфин положительно относится к выплатам малоимущим по программе продпомощи через кар

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Минфин положительно относится к выплатам малоимущим по программе продпомощи через кар
Минфин положительно относится к выплатам малоимущим по программе продпомощи через карту «Мир»
Минфин положительно относится к назначению карты «Мир» платежным средством по программе продовольственной помощи социально незащищенным слоям граждан, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Любые (государственные. – RNS) выплаты гражданам, в соответствии с нашей задумкой, должны производиться через карточку "Мир". Про программу (помощи. – RNS) я не знаю, но то, что она будет идти через карту "Мир", — очень хорошо», - пояснил он.

Как сообщали RNS в Минпромторге, в качестве электронного продовольственного сертификата для покупки продуктов по программе продовольственной помощи малоимущим можно будет использовать дебетовую карту «Мир». С помощью продовольственного электронного сертификата можно будет купить только определенные категории произведенных в России продуктов питания, в которые не входят алкогольная и табачная продукция, а также прочие «вредные» продукты.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что регулятор считает возможным перечисление средств в рамках программы на карту «Мир».

«Да, мы на уровне ЦБ, НСПК и Минпромторга смотрим на схему, как с учетом целевого расходования средств и их контроля — это принципиально, — как сделать перечисления на карту "Мир". Пока на сегодняшний момент мы считаем, что это возможно», — сказала она.



Источник - RNS
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