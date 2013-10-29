Alex077

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PayPal станет дороже уже с 29 марта Использовать PayPal станет дороже уже с 29 марта

Учитывая все изменения, которые вступят в силу 29 марта, очевидно, что PayPal станет менее привлекательным платежным решением.



PayPal внесет довольно много изменений в свою пользовательскую политику. Как и следовало ожидать, эти изменения негативно повлияют на продавцов, принимающих онлайн-платежи. Покупатели также будут платить больше за пользование услугой. Учитывая все это, бесспорно, что сервис станет менее привлекательным.



Как бы то ни было, пересылать деньги по всему миру не самое дешевое удовольствие. PayPal - лидер на рынке онлайн и цифровых платежей, хотя продвижение популярности сервиса может нанести компании серьезный удар. Было объявлено о множестве изменений в пользовательской политике компании, большинство из них заключается в дополнительных сборах за транзакции.



Во-первых, плата за транзакции увеличится с 2.5% до 3.0%. Пользователям PayPal стоит помнить, что этот процент будет взиматься поверх существующих банковских расходов валютного курса, что делает международные денежные переводы неимоверно дорогими. Выбранный вами метод оплаты не играет никакой роли, точно так же как и валюта, которой вы оперируете. Международным пользователям следует уделить особое внимание такому изменению, так как PayPal ограничит их способность к покупкам.



Эти изменения заставят вас задуматься об использовании PayPal

Во-вторых, стандартные операционные сборы за продажу пользователям вне США увеличатся с 3.9% до 4.4%. Это касается как физических, так и цифровых продаж, что отталкивает пользователей PayPal из США от изучения международных рынков. Так как управлять платежами станет дороже, то и получить прибыль будет не так уж и просто. Негативное развитие как бы там ни было.



Некоммерческие организации, полагающиеся на PayPal для своих международных платежей так же могут захотеть изменить свою стратегию. Вместо нынешней уровневой структуры платежей, компания перейдет на фиксированную плату в 3.7% для всех переводов. Это значит, что сервис теперь не подходит американским некоммерческим организациям, которые принимают международные платежи в подходящей для себя форме. Весьма тревожное событие, так как это изменение будет в убыток мелким НГО, нежели крупным единицам.



Что ухудшает ситуацию, так это заявление компании о прекращении защиты продавца для пожертвований и финансовых продуктов. Кроме того, пользователи могут столкнуться с негативным балансом, когда компания изменит платежи eBay, защищающие покупателя. Плюс ко всему компания еще строже будет навязывать приостановление счетов. В некотором смысле, компания делает все, чтобы отпугнуть пользователей от платформы.



Учитывая все изменения, которые вступят в силу 29 марта, очевидно, что PayPal станет менее привлекательным платежным решением. Все эти изменения компании сделают Биткоин более выгодным вариантом. Пользователям, несогласным с новыми правилами дан шанс закрыть свои счета до 29 марта. Интересно посмотреть, сколько людей так сделают.



Перевод специально для форума MMGP.ru



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Уникальность PayPal внесет довольно много изменений в свою пользовательскую политику. Как и следовало ожидать, эти изменения негативно повлияют на продавцов, принимающих онлайн-платежи. Покупатели также будут платить больше за пользование услугой. Учитывая все это, бесспорно, что сервис станет менее привлекательным.Как бы то ни было, пересылать деньги по всему миру не самое дешевое удовольствие. PayPal - лидер на рынке онлайн и цифровых платежей, хотя продвижение популярности сервиса может нанести компании серьезный удар. Было объявлено о множестве изменений в пользовательской политике компании, большинство из них заключается в дополнительных сборах за транзакции.Во-первых, плата за транзакции увеличится с 2.5% до 3.0%. Пользователям PayPal стоит помнить, что этот процент будет взиматься поверх существующих банковских расходов валютного курса, что делает международные денежные переводы неимоверно дорогими. Выбранный вами метод оплаты не играет никакой роли, точно так же как и валюта, которой вы оперируете. Международным пользователям следует уделить особое внимание такому изменению, так как PayPal ограничит их способность к покупкам.Эти изменения заставят вас задуматься об использовании PayPalВо-вторых, стандартные операционные сборы за продажу пользователям вне США увеличатся с 3.9% до 4.4%. Это касается как физических, так и цифровых продаж, что отталкивает пользователей PayPal из США от изучения международных рынков. Так как управлять платежами станет дороже, то и получить прибыль будет не так уж и просто. Негативное развитие как бы там ни было.Некоммерческие организации, полагающиеся на PayPal для своих международных платежей так же могут захотеть изменить свою стратегию. Вместо нынешней уровневой структуры платежей, компания перейдет на фиксированную плату в 3.7% для всех переводов. Это значит, что сервис теперь не подходит американским некоммерческим организациям, которые принимают международные платежи в подходящей для себя форме. Весьма тревожное событие, так как это изменение будет в убыток мелким НГО, нежели крупным единицам.Что ухудшает ситуацию, так это заявление компании о прекращении защиты продавца для пожертвований и финансовых продуктов. Кроме того, пользователи могут столкнуться с негативным балансом, когда компания изменит платежи eBay, защищающие покупателя. Плюс ко всему компания еще строже будет навязывать приостановление счетов. В некотором смысле, компания делает все, чтобы отпугнуть пользователей от платформы.Учитывая все изменения, которые вступят в силу 29 марта, очевидно, что PayPal станет менее привлекательным платежным решением. Все эти изменения компании сделают Биткоин более выгодным вариантом. Пользователям, несогласным с новыми правилами дан шанс закрыть свои счета до 29 марта. Интересно посмотреть, сколько людей так сделают.

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