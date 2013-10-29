Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,523 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

PayPal станет дороже уже с 29 марта

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:38
#1
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,608
Благодарностей: 1,396
КП: 0.686
PayPal станет дороже уже с 29 марта
Использовать PayPal станет дороже уже с 29 марта
Учитывая все изменения, которые вступят в силу 29 марта, очевидно, что PayPal станет менее привлекательным платежным решением.

PayPal внесет довольно много изменений в свою пользовательскую политику. Как и следовало ожидать, эти изменения негативно повлияют на продавцов, принимающих онлайн-платежи. Покупатели также будут платить больше за пользование услугой. Учитывая все это, бесспорно, что сервис станет менее привлекательным.

Как бы то ни было, пересылать деньги по всему миру не самое дешевое удовольствие. PayPal - лидер на рынке онлайн и цифровых платежей, хотя продвижение популярности сервиса может нанести компании серьезный удар. Было объявлено о множестве изменений в пользовательской политике компании, большинство из них заключается в дополнительных сборах за транзакции.

Во-первых, плата за транзакции увеличится с 2.5% до 3.0%. Пользователям PayPal стоит помнить, что этот процент будет взиматься поверх существующих банковских расходов валютного курса, что делает международные денежные переводы неимоверно дорогими. Выбранный вами метод оплаты не играет никакой роли, точно так же как и валюта, которой вы оперируете. Международным пользователям следует уделить особое внимание такому изменению, так как PayPal ограничит их способность к покупкам.

Эти изменения заставят вас задуматься об использовании PayPal
Во-вторых, стандартные операционные сборы за продажу пользователям вне США увеличатся с 3.9% до 4.4%. Это касается как физических, так и цифровых продаж, что отталкивает пользователей PayPal из США от изучения международных рынков. Так как управлять платежами станет дороже, то и получить прибыль будет не так уж и просто. Негативное развитие как бы там ни было.

Некоммерческие организации, полагающиеся на PayPal для своих международных платежей так же могут захотеть изменить свою стратегию. Вместо нынешней уровневой структуры платежей, компания перейдет на фиксированную плату в 3.7% для всех переводов. Это значит, что сервис теперь не подходит американским некоммерческим организациям, которые принимают международные платежи в подходящей для себя форме. Весьма тревожное событие, так как это изменение будет в убыток мелким НГО, нежели крупным единицам.

Что ухудшает ситуацию, так это заявление компании о прекращении защиты продавца для пожертвований и финансовых продуктов. Кроме того, пользователи могут столкнуться с негативным балансом, когда компания изменит платежи eBay, защищающие покупателя. Плюс ко всему компания еще строже будет навязывать приостановление счетов. В некотором смысле, компания делает все, чтобы отпугнуть пользователей от платформы.

Учитывая все изменения, которые вступят в силу 29 марта, очевидно, что PayPal станет менее привлекательным платежным решением. Все эти изменения компании сделают Биткоин более выгодным вариантом. Пользователям, несогласным с новыми правилами дан шанс закрыть свои счета до 29 марта. Интересно посмотреть, сколько людей так сделают.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нефть из Саудовской Аравии станет дороже для покупателей из Азии и США Whore65 Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.09.2016 23:55
На Украине с 1 июля отопление станет дороже на 75–90% ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 6 10.05.2016 21:48
Налоговая реформа: дороже станет пить, курить, лечиться и растить детей Funy-Maker Новости в мире финансов и инвестиций 4 08.12.2015 13:42
С 1 октября телефонная связь в Украине станет дороже Juliabest Новости в мире финансов и инвестиций 1 21.09.2015 21:58
Летний заграничный отдых для россиян станет почти на 80% дороже. Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.01.2015 15:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Moneybookers/Skrill (moneybookers.com/skrill.com) Обсуждение
От Man of Doom в разделе «Skrill (MoneyBookers)»
Аватар onuschenko_kol9
9 признаков инвестиционного мошенничества
От onuschenko_kol9 в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар polaks
HytexAG - hytexag.net
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
RFG - rus-fin-group.com
От Фридрих Нитцше в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар czeers
Profit-inform - реф.бэк и свежие проекты
От czeers в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
MM-FUND - mm-fund.com
От Capitalist в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
401,523
Тем
453,785
Сообщений
11,110,961

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube