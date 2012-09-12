Прибыль экс-банка Гонтаревой увеличилась на 78%, банка Порошенко – на 63%
По данным НБУ, банк «Авангард» (его контролирует группа ICU, совладелицей которой до назначения главой Нацбанка была Валерия Гонтарева) в 2016 году получил прибыль 48,56 млн грн, что на 78% больше, чем в 2015 году (27,28 млн грн), и в 3,2 раза больше, чем в 2014 году (15,1 млн грн).
Чистый процентный доход банка в прошлом году составил 38,8 млн грн, чистый комиссионный доход – 6,5 млн грн, положительный результат от операций с иностранной валютой – 36,8 млн грн.
На 1 января 2017 года банк «Авангард» занимал 48-е место в банковской системе по объему активов (1,33 млрд грн).
По данным НБУ, Международный инвестиционный банк (мажоритарный акционер с долей 60% акций – Президент Петр Порошенко) зафиксировал в 2016 году прибыль 42,67 млн грн, что на 62,7% больше, чем в 2015 году (26,23 млн грн) и в 2,7 раза больше, чем в 2014 году (15,96 млн грн).
Чистый процентный доход банка в прошлом году составил 129,1 млн грн, чистый комиссионный доход – 71,4 млн грн, положительный результат от операций с иностранной валютой – 16,45 млн грн, положительный результат от переоценки иностранной валюты – 23,23 млн грн.
На 1 января 2017 года МИБ занимал 25-е место в банковской системе по объему активов (6,9 млрд грн).